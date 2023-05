¿Habrá mina en Las Lajas? Familias temen afectaciones ambientales

Los dueños del predio La Lajas, donde pretenden explotar una mina de piedra basáltica en la localidad Chopantla del municipio de Coatepec, desde hace años arreglaron los caminos con grava para sus habitantes, pero también para que pudiera pasar la maquinaria.

Vecinos de Chopantla dicen desconocer el proyecto y los daños ambientales que podría generar, pero aseguran que ésta es la segunda ocasión en que pretenden retomar esos trabajos sin éxito pues el pasado 12 de mayo, la Procuraduría Federal de Medio Ambiente acudió a clausurar.

Sobre árboles del camino empedrado rumbo a la mina, fue colocada una lona que dice “¡No a la mina Las Lajas!”, pero no se puede acceder más allá, dado que se trata de propiedad privada. “La primera vez engravaron ellos mismos el camino de aquí para que pudieran pasar sus carros, eso fue hace como 20 años”, dice Lourdes, una de las vecinas.

Sitio es propiedad privada | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

¿Cuál es la situación actual del proyecto minero?

Explica que los habitantes de ese lugar reciben agua de plan del Guaje que está a un lado de la mina, por lo que les han dicho que podría afectarles, aunque no están seguros de ello.

“Pero sí ya van varias veces que quieren trabajar y no los dejan, vinieron a clausurarles, ya van dos veces que intentan hacerlo, pero sí hay ambientalistas que llegaron a vivir del otro lado y son los que se oponen, a nosotros no nos llegan los ruidos y hasta ahorita no sabemos si nos va a afectar”.

Lourdes tiene 50 años viviendo en esa localidad junto con toda su familia; el sábado pasado, que algunos activistas y vecinos bloquearon de manera intermitente la carretera a Briones a la altura de Zoncuantla para exigir detener los trabajos de esa mina, ellos no se sumaron.

La familia a cargo de ese proyecto es de apellido “Moreno” explicó, incluso dice que ella conoció al papá, don Felipe Moreno que falleció y era el dueño del predio que ahora pasó a manos de los hijos quienes intentan revivir la explotación de la mina.

Otros vecinos de la zona, dijeron desconocer el proyecto y también las implicaciones del mismo por lo que prefirieron no opinar. Justo antes de llegar a la zona de la mina, hay letreros donde se advierte que se trata de área privada y que está prohibido el paso a cualquier persona ajena.

La Profepa acudió a clausurar, por lo que no se observan trabajos, ni ruido ni indicio alguno sobre acciones de exploración en esa mina por el lado de Chopantla.

De acuerdo con los grupos de ambientalistas que están contra, el peñasco de piedra basáltica que se encuentra en el predio Las Lajas, forma parte del sistema de captación de agua de lluvia que mantiene vivo al manantial Las Lajas, el cual se encuentra a 300 metros del lugar.

Familias están en su derecho de protestar, dice investigador | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

Señalan que este manantial surte de agua a 4 mil 500 personas que viven en Coatepec, por lo que si dinamitan el peñasco para sacar grava, como pretenden, el manantial corre el riesgo de desaparecer y los habitantes de colonias como Consolapa, Benito Juárez, San Jacinto, Jacarandas, San Miguel y prolongación Altamirano, se verían afectados.

¿Qué dicen los especialistas sobre el proyecto minero en Las Lajas?

El investigador de la Universidad Veracruzana, Héctor Narave Flores, afirmó que ese tipo de proyectos siempre tienen un impacto ambiental y que es necesario que la población sepa en qué condiciones se está dando ese proyecto y si existen los permisos correspondientes para ello.

“La gente está en su derecho de exigir que se revise la situación, los aprovechamientos pétreos son una competencia de gobierno del estado, entonces debe atenderse la petición y debe revisarse el estudio de impacto ambiental que se hizo porque para tener un aprovechamiento de materiales pétreos, lo que se requiere por ley es el estudio de impacto ambiental donde está señalado qué material van a extraer y cómo”.

Además de ello, dijo, en este estudio, se señalan los impactos ambientales que esto puede ocasionar y aparte se debe precisar cuáles son las medidas para atenuar el impacto y en su caso, mitigarlo.

“Es decir, tratar que el impacto sea menor, pero desafortunadamente en ocasiones los estudios que se hacen no reflejan la realidad y en ocasiones, estos estudios son como trajes a la medida para proceder. Frecuentemente se pierde el espíritu de la ley que está hecho para evitar los impactos, entonces lamentablemente sí es necesario que la autoridad lo revise y el estudio debe ser público”.

Señaló que es la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente dado que la propia Constitución señala que ningún interés privado va a estar sobre un interés público y es el caso del agua.

Y es que remarcó que un aprovechamiento de material pétreo impacta la biodiversidad de la zona al remover la cubierta vegetal, la infiltración de agua en el suelo y el suelo mismo, lo que puede provocar la reducción de acuíferos.

“La mina está en una zona de bosque mesófilo de montaña que es uno de los que tiene mayor biodiversidad y por supuesto que cualquier impacto es severo y sí puede haber afectaciones serias al agua”.

Dijo que ante la situación actual que se enfrenta, se requiere ser demasiado cuidadoso para los proyectos de aprovechamiento que puedan afectar el agua.

“Es una zona que se caracteriza por su humedad, su neblina, que se caracteriza por la riqueza de los suelos y por supuesto que cualquier aprovechamiento impacta. También es cierto que se requieren materiales de construcción, pero habría que establecer muy cuidadosamente bien que ese aprovechamiento, si es factible, que se dé, pero con todas las medidas estrictas, de seguimiento en el aprovechamiento y si no, tendrá que entrar la autoridad y ver cómo se está dando”.

¿Qué ha pasado tras la clausura?

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no ha proporcionado mayor información tras la clausura que se realizó de los trabajos que se iniciaban.

El proyecto no es nuevo, pues incluso los responsables, al momento de acudir a la inspección por parte de las autoridades ambientales, presentaron copias simples de autorizaciones del año de 1992, mismas que no se encuentran vigentes.

El mismo 12 de mayo que se realizó la clausura, manifestaron que la maquinaria solo se utilizaba para realizar trabajos de exploración para extraer muestras de Roca Basáltica.

La autoridad se ha limitado a señalar que el predio presenta vegetación forestal, la cual es competencia federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnart) y que procedieron a clausurar, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente que dio acompañamiento cuando se realizó la inspección asegura que este es un tema de competencia federal.