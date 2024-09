Mipymes enfrentan la falta de acceso a créditos para hacer crecer sus negocios

Mientras que a las personas físicas les resulta fácil obtener una tarjeta de crédito o un préstamo de nómina, a las micros, pequeñas y medianas empresas les resulta tardado y caro acceder a un financiamiento, advierte el el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra-Xalapa), Miguel Hernández Díaz.

Subraya que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) requieren crédito que debe enfocarse al capital de trabajo y para el crecimiento de su infraestructura.

La Canacintra nacional, dice, ya entregó un documento donde proponen varias formas de hacer llegar financiamiento oportuno a las Mipymes.

¿Qué pasa cuándo las Mipymes solicitan un crédito?

La situación actual, comenta, es que cuando necesitan crédito para la empresa es difícil obtenerlo y cuando se logra es con tasas de interés muy altas, “se utiliza muchas veces para pagar nóminas u otras situaciones que no son capital de trabajo, es decir, para mercancías, pero no para crecimiento”.

Crédito fácil, pero no para todos

Hernández Díaz explica que si una persona física solicita un crédito es mucho más fácil que para una empresa. Así que mientras los créditos personales son fáciles de obtener, para las empresas resulta más tardado y con una tasa de interés más alta.

Los negocios requieren crédito oportuno y fácil, “y al decir fácil no significa que queramos un crédito blando, sino que realmente se pueda ofrecer a las Mipymes a tiempo”.

“Lo acabamos de vivir con una de nuestras empresas afiliadas que solicitó un crédito y le solucionaban en dos semanas, más o menos, a partir de que metiera su documentación. Y cuando se solicita como persona física inmediatamente te otorgan el crédito”.

Uso de los créditos

Lamentablemente, comenta que cuando se pide un crédito se utiliza para pagar deudas atrasadas, la nómina e incluso impuestos atrasados, cuando se debería usar para hacer crecer el negocio y así generar más empleos.

Es necesario, agrega, obtener financiamientos con una tasa de interés realmente accesible, “es lo que pedimos las empresas”.

La realidad es que solo hay financiamiento carísimo, porque se olvida que el financiamiento debe ser para lograr el crecimiento, para generación de empleos y de la producción, así se beneficia a la economía.

“Si el crédito sigue siendo restrictivo y no se puede acceder al crédito, las empresas o la mayoría no podrá crecer y no se va a poder generar más empleos”, dice.

La IP, a través de la Canacintra, expone, mantendrá su demanda al próximo gobierno federal para que fomente que le lleguen créditos oportunos y a tasas competitivas a las Mipymes.