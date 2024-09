MOCI busca ser partido político; señala que tiene más de mil afiliados en Veracruz-Boca del Río

Veracruz, Ver.- Integrantes del Movimiento Civil Independiente (MOCI) buscan integrarse como un partido político con la promesa de que estarán de lado de la ciudadanía, apoyando la gestión social.

En rueda de prensa, Oliver Olmos Cabrera indicó que tal como lo dictamina la ley solicitará ante el órgano electoral su solicitud de intención para conformarse como partido político estatal y durante el proceso de febrero a diciembre conseguir constituir las más de 20 asambleas distritales que pide la ley.

Dijo que los trámites empezarán el próximo 14 de noviembre, justamente cuando el movimiento cumple cinco años de, según él, luchar por las causas sociales de la población.

Marco ideológico del partido es de centro progresista, demócrata y liberal

Opinó que los actuales partidos ya perdieron la credibilidad de la gente y que hace falta una organización que camine de la mano con la gente, bajo una agenda social desde la realidad y transparencia que genere un impacto a la sociedad.

“Vemos que existe una condición en donde no hay credibilidad en la clase política, que no se está llevando con honestidad, responsabilidad, con transparencia las causas de la ciudadanía, tenemos múltiples problemas que no se han resuelto y queremos tener voz y participación en las decisiones que rigen la vida democrática y política de los ciudadanos en el estado de Veracruz”, expresó.

Detalló que el marco ideológico de este partido es de centro progresista, demócrata y liberal que acercará las causas de la sociedad con una verdadera representación popular.

Mencionó que hay libertad para registrarse como asociación o unión, pero al momento de constituirse como partido el órgano electoral permite a través de la asamblea utilizar el nombre y el logo que se desee.

“Queremos llamarnos MOCI Movimiento Civil Independiente como otros movimientos que se han convertido en partidos políticos y no pensamos abandonar la lucha, la asociación MOCI seguirá trabajando, ayudando, pero el partido político será para buscar espacios públicos para seguir trabajando la gestión social”, agregó.

Aseguró que el MOCI tiene más de mil afiliados tan solo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.