Abuela pide apoyo para recuperar a sus nietas

Veracruz, Ver.- Preocupada por la integridad de sus nietas, la señora Modesta Cintura Peña pide desesperadamente encontrar a su hija quien en presunta complicidad de su actual pareja sustrajo a las menores del hogar en el que han vivido los últimos 11 años.

En entrevista acusó que su hija nunca ha sido responsable de las niñas por lo que como abuela se ha encargado de sus cuidados, de su higiene y de su educación.

Te puede interesar: Cobro de piso: negocio criminal que es rentable en Veracruz

Señala que en últimas fechas su hija había iniciado relación con una persona que no le dio confianza y que pudo haberla motivado para llevarse a las pequeñas.

Local Más jóvenes son condenados por homicidios y narcomenudeo; las cifras

“El papá de las niñas me dio la guarda y custodia porque sabe que mi hija siempre ha sido irresponsable, nunca se ha hecho cargo de ellas, hace poco empezó una relación con un sujeto que llevó a vivir a la casa sin mi consentimiento, no me inspiró confianza y siempre estaba muy al pendiente”, expone.

Menciona que por la desconfianza y el temor de que se atreviera a otra cosa, le pidió a su hija dejarlo o buscar otro lugar donde vivir. Sin embargo, la pareja aprovechando la ausencia de la abuela se llevó a las menores el pasado 28 de diciembre y a la fecha desconoce su paradero.

“Ellos ya venían planeando quitarme a las niñas, porque un día salí a la tienda y cuando regrese ya no estaban, se las llevaron, ella nunca ha lidiado con las niñas tengo mucho miedo de que les pase algo, el papá de mis nietas también está preocupado porque aunque no vive con ellas está al pendiente”, indica.

Aunque ha tratado de localizar a las pequeñas, su hija la bloqueó de todas sus redes y no tiene comunicación con las pequeñas.

Vuelve a leer: Termina la búsqueda; no hay sobrevivientes en Tuzandepetl

Indica que ya presentó una denuncia por la desaparición de las menores Xiomara Concepción y Ángeles Yocelin Domínguez Lagunes de 10 y 11 años de edad por lo que ya existe una ficha de búsqueda.