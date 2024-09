Modificación a la Reforma Judicial: ¿De qué manera se elegirán los magistrados del PJF?

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, José Lorenzo Álvarez Montero, señaló que la recién aprobada reforma judicial podría sufrir modificaciones en los tiempos establecidos para la resolución de casos.

En entrevista, indicó que en el Poder Judicial de la Federación siempre ha existido un rezago, pero ello se debe al cúmulo de trabajo que llega a los juzgados. Refirió que en la reforma se establece una temporalidad de 90 días, los cuales son insuficientes para poder cumplir con todas las resoluciones.

“Habrá una renovación muy importante de todos los poderes judiciales de México, en relación con el Poder Judicial federal, sabemos que hay una reducción del número de ministros de 11 a 9, eso es motivo de reflexión acerca del número tan grande de casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia, a pesar del número de ministros que ha aumentado, siempre ha existido rezago, por lo que esto no es algo nuevo”, dijo.

Mencionó que el Consejo de la Judicatura conservará sus mismas facultades, eliminando únicamente el ámbito de la disciplina que pasa al Tribunal de Disciplina Judicial.

“Se van a dividir en dos, el órgano administrativo y el de disciplina judicial, ahí el problema, desde mi punto de vista, no es de atribuciones, ni de jurisdicción, sino de lo que se trata es la cuestión de la elección, creo que los órganos electorales están capacitados para la elección, indudablemente que es algo novedoso y el número de jueces que se van a elegir será necesario hacer los ajustes necesarios”, expresó.

Recordó que el presidente de la República siempre ha hecho los nombramientos de los ministros, aunque con el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León se propuso que la elección fuera por ternas.

"Ahora para el nombramiento se abre la posibilidad de que no sea solo el presidente de la República, sino que también el órgano judicial pueda hacer propuestas y el Congreso de la Unión también haga propuestas, se abre esta posibilidad. El problema al que nos estamos adelantando es pensar que las personas que ocupen estos puestos no van a estar preparadas, pero considero que no podemos hacer ese futurismo", comentó.

Detalló que el problema que se suma es el hecho de señalar que los ministros serán personas que responda a intereses de un partido, pero si se ve la historia de los ministros algunos "han salido de la academia y otros del servicio público".

"A lo que nosotros nos mueve es la cuestión de las elecciones que se prevé que los ciudadanos no van a saber realizar esa elección. Habrá un Consejo que analice que todas las propuestas cumplan con los requisitos, y, además, se considera que tendrán que ser juristas de los que escriben libros, dan conferencias o entran en debate porque son públicos", expuso.

Destacó que ante el número de personas que serán electas se considera que será una elección complicada y costosa, pero los organismos electorales están listos para ello.

"Sabemos que las quejas están a la orden del día, entonces, aparte de la elección, los preocupa mucho pensar que la impartición de justicia van a estar sujetos a términos y si no resuelven serán señalados de indisciplina judicial, creo que esa parte de la reforma se va a modificar porque no todos los asuntos son sencillos y no creo que se tenga el tiempo necesario para resolver los asuntos, salen 20 y entran 30, al paso del tiempo tendrán que hacerse ajustes, además de que se recibirán asuntos pendientes, yo tengo la esperanza de que lo que se ve nebuloso se puede aclarar en la Ley Orgánica del Poder Judicial", agregó.





