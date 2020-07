Módulos para trámite de licencias de conducir operan con normalidad, pese a pandemia

Veracruz, Ver.- La pandemia del coronavirus no es pretexto para no portar la licencia de conducir, pues los módulos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se mantiene operando con normalidad, aunque con los protocolos correspondientes por la contingencia.

Por lo que las personas que pretendan acudir a cualquiera de las oficinas deberán portar obligatoriamente cubrebocas, utilizar gel antibacterial, guardar la sana distancia e ingresar únicamente el solicitante.

Los requisitos para tramitar el documento por primera vez deberán presentar:

Identificación oficial, como INE vigente, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar liberada o constancia de identidad con fotografía expedida por el jefe de manzana.

Acta de nacimiento o CURP, y comprobante de domicilio, ya sea de agua o luz.

Para quienes busquen renovarla deberán presentar:

Identificación oficial, comprobante de domicilio y licencia anterior.

La atención en cualquiera de los módulos es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes en ambos municipios.

Los costos son:

Tipo A $1,801 (Transporte Público de pasajeros); Tipo B $1,695 (Transporte de carga y particular); Tipo C $1,483 (Servicio particular hasta 3.5 toneladas); Tipo D $ 1,059 (Vehículos dos o tres ruedas y cuatrimotos) y Tipo P $847 (Permiso menores de edad).

La ubicación de los módulos se encuentran:

En la avenida Lafraugua esquina José Azueta, frente al colegio Latinoamericana.

*Cuauhtémoc, avenida Cuauhtémoc con avenida Miguel Ángel de Quevedo.

*Plaza San Ángel, avenida Progreso esquina Venus local #3, enfrente de la unidad deportiva “Gutiérrez de Velásco”, en Boca del Río.

*Plaza Río, ubicada en bulevar Miguel Alemán #3051 local 27, por el tianguis de Boca del Río junto a Prenda Mex y Bancomer.

Destacar que el único que atiende los sábados también, es el que se encuentra en avenida Cuauhtémoc.