Monreal pide que CNDH intervenga en caso de jóvenes xalapeños detenidos

Veracruz, Ver.- El senador Ricardo Monreal Ávila pide la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tras la detención de al menos seis jóvenes en Veracruz desde septiembre a la fecha por el delito de ultrajes a la autoridad el cual insiste que debe derogarse.

A través de sus redes sociales, el senador presidente de la Junta de Coordinación Política no descarta que haya más ciudadanos inocentes que al amparo de este delito estén privados de su libertad sin ninguna responsabilidad penal.

Insiste en que este delito debe ser derogado por el Congreso de Veracruz y de todos los estados al señalar que se trata de una acción inconstitucional, desproporcional y de autoritarismo.

En ese sentido indica que solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenir en este tema.

“Ojalá en Congreso de Veracruz y de todos los estados lo deroguen porque a través de él se han cometido excesos, actualmente hay al menos seis jóvenes detenidos por este delito desde septiembre lo que me parece una injusticia, seguramente habrá más (..) he enviado un comunicado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga en este y en otros casos”, externa.

El congresista añadió no se debe de callar ante las injusticias ni el abuso a los derechos humanos.

“No hay que tener miedo, no hay que callar frente a las injusticias ni los excesos, no hay que tener temor frente a los poderosos que violan los derechos humanos de manera frecuente y sin ningún pudor, por eso creo que el juez de la causa no ha actuado con prudencia, ni justicia y hay muchos jóvenes y ciudadanos detenidos por una injusta, maquinada causa, seguiremos luchando”, señala.

Aclaro que con este reclamo no espera que corran a nadie, pero si que se corrijan las injusticias y que no se violen los derechos humanos.