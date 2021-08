Monseñor José Trinidad realizará labores como Obispo y Administrador de la Arquidiócesis de Xalapa

Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, dio a conocer que aunque fue nombrado Administrador Apostólico “Sede Vacante” de la Arquidiócesis de Xalapa seguirá realizando sus labores como Obispo de Papantla.

Al dar a conocer que por decreto fue seleccionado para estar al frente de la Arquidiócesis de Xalapa, únicamente estará en el cargo mientras el Papa Francisco nombre al suplente de Monseñor Hipólito Reyes Larios.

Local Obispo de Papantla, nuevo administrador de la Arquidiócesis de Xalapa

"Pido al Señor que me ayude para llevar a cabo esta misión que me ha encomendado pues tendré que compartir el tiempo entre mi responsabilidad como Obispo de Papantla y este nuevo encargo temporal que se me ha pedido", dijo.

Ante ello, pidió a los sacerdotes, seminaristas, religiosas y a toda la feligresía comprendan su situación.

"Les pido que me acompañen, desde su corazón, con su comprensión y su oración. Que Nuestra Madre Santísima y San Rafael Guízar y Valencia intercedan por nosotros", agregó.