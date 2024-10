Inflación le llega a los difuntos: Altar de Día de Muertos costará más de 2 mil pesos este año

Un poco más caro saldrá cumplir con la tradición de colocar una ofrenda para los muertos en la próxima celebración de Día de Muertos. Y es que, en promedio el montaje de un altar tradicional con mole, chocolate, pipián, dulces típicos, frutas, bebidas alcohólicas podría superar los 2 mil pesos.

"Todo está caro, pero tratamos de no subirle más de lo necesario a la clientela porque si no ya no nos compran”, señalan comerciantes de productos típicos de la temporada como coronas, papel picado, calaveritas de azúcar o dulces de jamoncillo.

Con 40 años en el comercio de productos de temporada, la comerciante Gloria Hernández asegura que nunca había notado tan poco interés de las personas por comprar para instalar su altar de muertos. Un poco, dice, porque este festejo va de más a menos y otro poco porque no hay mucho dinero para gastar.

Las ventas apenas comienzan, pero ya en los distintos mercados y comercios se pueden ver los puestos y locales con numerosos productos representativos de los festejos de Todo Santos.

Con la escala de precios que ha habido este año, comenta la comerciante Gloria Hernández Mendoza, es imposible que los costos no hayan subido. “En mi caso trato de que no pase de pesos porque entonces las personas ya no compran”, dijo.

¿Qué productos para la ofrenda de Día de Muertos subieron de precio?

En entrevista, indica que sus precios aumentaron entre dos a 10 pesos, de acuerdo a los productos e insumos. Ella vende calaveras de azúcar y chocolate, dulces de jamoncillo, canastas de papel china o pliegos de papel picado con los que se adornan los altares.

Hay precios para todo. En el caso del papel picado depende del tamaño pero hay desde 4 pesos hasta 20. Claro que hace un año estaba en 2 pesos y 15, los mismos productos.

Precisa que hace algunos años con 10 mil pesos se iba a la Ciudad de México para surtirse de productos, “pero ahora eso ya no alcanza para mucho, pero es lo que traigo porque tampoco las ventas son como hace años en que era una fiesta en la que no había casa sin altar”.

Tradición por la fiesta de los muertos

Ariel Graciani Hernández Méndez, comerciante de productos típicos, expresa que todavía es temprano para las ventas, aunque también reconoce que la crisis económica hace que se note “un poco lento el asunto”. “No hay mucho para gastar, por lo que tampoco se le puede subir mucho a los productos”.

En los distintos mercados y comercios se pueden ver los puestos y locales con numerosos productos representativos de los festejos de Todo Santos | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En su caso, vende calaveritas de azúcar y de chocolate, productos que son bastante solicitados. Para abastecerse compra tanto en la ciudad de México como a productores locales, “como es el caso de los dulces de jamoncillo que adquiere en Trapiche del Rosario, porque son muy buenos y hay que apoyar lo local”.

Indica que este año se topó con que los precios aumentaron de dos a tres pesos por producto. “En el caso de las calaveras tenemos las grandes en 70 pesos, pero hay más pequeñas desde 5, 10, 20 y 50 pesos, acorde a su tamaño”.

También cuenta con canastas de papel china multicolores y de distintos diseños y tamaños. Desde 40 pesos hasta 15, las pequeñas, en este caso subieron cinco pesos porque los insumos están caros, pero la ventaja es que son artesanías que elabora la familia por lo que son únicas.

Un poco más caro saldrá cumplir con la tradición de colocar una ofrenda para los muertos en la próxima celebración de Día de Muertos | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

La familia, agrega, también elabora cortinas de papel picado de dos metros con seis tiras para adornar las casas, estas tienen un costo de 90 pesos.

Otro de los productos más buscados son las catrinas que tiene por 150 pesos. “Tenemos la bailarina veracruzana con su traje tradicional y un vaso sobre la cabeza por solo 150 pesos. Cuentan con distintos modelos y son de elaboración propia”.

Hay dulces de pepita que tiene un costo desde 25 pesos, la pieza o hasta 5 las más pequeñas y que vienen en figuras de animales.

2 mil pesos podría costar armar la ofrenda de Día de Muertos

María Paredes Hernández, ama de casa, comenta que será complicado instalar un altar como los de antaño, con todo lo necesario. “Sale caro el mole, chocolate, pipián, dulces típicos, frutas, bebidas alcohólicas, creo que gastaría más de 2 mil pesos, por eso ando viendo para comprar con tiempo y no salga tan caro el asunto”.

Indica que lo mejor es buscar precios para comprar la calabaza, piloncillos, frutas y demás para elaborar los tamales, “pero sí la verdad es que todo está caro en estos días”, concluye.





