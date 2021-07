Morena metió por la puerta trasera a Ramírez de la O: Diputado

Veracruz, Ver.- Diputados de Morena en el Congreso de la Unión ensuciaron el proceso de selección de Rogelio Ramírez de la O como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico pese a la aceptación del grupo parlamentario del PAN, señaló el diputado presidente de la comisión Carlos Alberto Valenzuela González.

En entrevista aclaró que los diputados de Acción Nacional ven en Ramírez de la O como una persona capaz para ocupar el cargo y que sobre todo consiga la reactivación economía del país, luego de la crisis que agravó con el Covid-19.

Sin embargo lamentó que Morena provocó que Ramírez de la O haya entrado “por la puerta trasera” por haberse saltado todos los procedimientos para asumir el cargo, violentando artículos y evitando el periodo extraordinario para su ratificación.

Local Morena ejerce la mayor violencia en la historia de Veracruz: PAN

“Lamentamos que Morena no quiere acatar los procedimientos, nos enteramos de que ya hicieron llegar a la comisión permanente la solicitud de dictamen, pero no están turnando a la comisión de Hacienda, esta comisión la encabeza el PAN y nos estamos enterando que quieren mandar a gobernación, no entendemos el sentido jurídico”, señaló.

Consideró que el trasfondo de evitar un periodo extraordinario es impedir que se presente el desafuero del diputado federal de Morena Raúl Huerta.

Afirmó que durante los nombramientos de Carlos Urzua y Arturo Herrera se apegaron a los reglamentos, pero en este caso “Vemos en Ramírez de la O una mucho mejor propuesta que al anterior, es una figura reconocida a nivel internacional y que por su política económica trasera dinamismo a nuestro país, pero lo están metiendo por la puerta trasera, no es posible que ni porque Morena tiene la mayoría prefiere saltarse la legalidad y prefiera seguir encubriendo a Raúl Huerta por eso no quieren irse a periodo extraordinario”, agregó.