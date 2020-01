Morena no aprobó de forma integral la etiquetación de recursos para las alertas de género

Veracruz, Ver.- No se pueden pedir resultados en materia de feminicidio si no hay recursos para cumplir con la aplicación de las alertas de género sentenció la diputada federal, Anilú Ingram Vallines.

En entrevista destacó que durante la pasada sesión se logró por unanimidad etiquetar recurso para las alertas de violencia de género a través de una iniciativa donde participaron académicas y miembros de la sociedad civil.

No podemos obligar al estado o al municipio y sobre todo en un lugar como Veracruz que tenemos primer lugar en feminicidios a que apliquen medidas si no hay un recurso para ello, toda política pública que no va acompañada de presupuesto es pura demagogia

En ese sentido hizo referencia que, aunque quedó asignado el recurso para la aplicación de las alertas de género, el grupo mayoritario de Morena se negó a aprobarla de forma integral.

Dejamos testimonio tanto en la comisión de igualdad de género como nuestro posicionamiento en tribuna de que quedaría la asignatura pendiente de la homologación del delito de feminicidio lo que establece el código penal federal que con ello dejamos de maquillar cifras

Consideró importante que desde el legislativo se den las herramientas necesarias a quienes imparten justicia para que realmente actúen en consecuencia.

Por ello aclaró que no quitaran el dedo del renglón para que sea aprobado y de esta manera dar pasos sólidos en materia de violencia contra la mujer.

Dijo desconocer el monto de recursos con el que se iniciará, el cual quedaría establecido en diciembre próximo luego de la discusión a finales de año.