Morena no es el PRD; no habrá ruptura por plurinominales, dice Cazarín

Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, sostiene que no habrá ruptura al interior de su partido por la inconformidad de algunas mujeres ante la asignación de las diputaciones plurinominales pues no están ahí por el puesto como en el PRD.

"Para nada, los que somos morenistas y los que estamos con los ideales de la transformación de cambiar nuestro pueblo, no nos vamos ni nos movemos de aquí, aquí ya no es el PRD, que se dividió por ambición de poder, nosotros no estamos ni por ambición de poder ni por puestos".

Insiste en que respeta a las mujeres y que no atropella el derecho de ellas ni de nadie pues incluso Morena es quien más diputadas tendrá en la siguiente legislatura.

"Nosotros respetamos a las mujeres, yo nunca voy a atropellar a una mujer y a nadie, respetamos lo que ellas manifiestan, pero hay que decir que Morena es el partido que más mujeres está metiendo, de las 25 diputadas, 13 son de Morena, en las plurinominales son 2 mujeres, un hombre que soy yo y un no binario".

Sobre la actual legislatura dijo que cerrarán este martes y que, si bien hay temas pendientes para la próxima legislatura, trabajaron casi dos años de pandemia con el 30 por ciento del personal y trabajaron en temas sustanciales a favor de los veracruzanos.

"Estuvimos trabajando durante dos años con la pandemia, con un 30 por ciento del congreso aun así, le dimos la importancia y la vida legislativa que se debía dar, no hay la cantidad de iniciativas que hubo en otros periodos, pero las que se hicieron en esta 65, cambiaron de manera sustancial a favor la vida de los veracruzanos", dijo.