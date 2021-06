Morena pide a alcalde de Veracruz retirarse del consejo municipal de Veracruz

Xalapa, Ver.- El representante de Morena ante el Organismo Público Local Electoral, David Agustín Jiménez Rojas, pidió al representante del PAN, Alejandro Salas, pedirle a su “jefe” el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez retirar a sus “perros” del consejo municipal donde se realiza el cómputo de la elección, refiriéndose a los elementos de la policía municipal.

“Una manchita más al tigre en Veracruz, me informan que toda la tarde y noche de ayer y parte de hoy estuvo seguridad pública municipal al interior del Consejo Municipal, no sé qué demonios está haciendo seguridad pública municipal y lo peor, están hostigando a mi representada, hago un llamado al representante del PAN para que le diga a su jefe el señor Fernando Yunes que retire a sus perros del consejo municipal”, dijo en sesión del consejo general del OPLE.

En respuesta el representante de Acción Nacional pidió mantener la altura, “yo lamento mucho la representación de Morena, representan al gobierno del estado, el partido que gobierna el estado, la República, yo creo que esas expresiones denigran al consejo general”.

Señaló que en su caso sólo responde ante el PAN estatal y no ante el alcalde de Veracruz, por lo que le preguntó si él como representante de Morena tiene como “jefe al Gobernador” del estado.

“Eso de ‘perros’, yo particularmente, yo como representante me debo al PAN estatal, solo Joaquín Guzmán que es quien me nombró para estar aquí, yo no sé si en el símil su jefe sea el Gobernador porque en ese símil yo creo que no conviene, ni yo debo inferirlo ni usted así que yo sí pediría como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz”, pidió.

Anteriormente el consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz rechazó la petición del partido Morena de atraer la sesión de cómputo final en la elección de presidente municipal en el puerto de Veracruz.

La representación de Morena envió un oficio al OPLE a la 1:05 de la mañana en el que justificó su solicitud al señalar que no hay condiciones para realizar el cómputo.

En ese municipio, los punteros son la candidata de la coalición “Veracruz Va”, Patricia Lobeira y el abanderado de la coalición “Juntos haremos historia”, Ricardo Exsome.

“Que sea el pleno del Consejo General del OPLE quien de forma imparcial y distingos partidistas realice el recuento total de los votos y la validación de la elección en aquel municipio”, señala el oficio que se leyó en la reanudación del consejo general.

“Consideramos que no existe otra alternativa ya que el presidente del Consejo Municipal continúa actuando de manera facciosa; no solamente le niega el uso de la voz a la representante, sino a RSP, al PT, al PEVM, a Fuerza por México, Podemos que de hecho en redes sociales se pueden ver los videos”, dijo el representante de Morena, David Agustín Jiménez Rojas.

Acusó al presidente del Consejo Municipal, Roberto Castillo, de enturbiar el proceso electoral al no atender las peticiones de su representación que ha presentado recursos de recusación.

“El señor por instrucciones y/o asesoramiento de una persona de apoyo del Consejo General no lo sometió a votación. Además, se perdieron 20 actas de cómputo de recuento, hay un video certificado que circula en redes sociales en donde la secretaria manifiesta que se perdieron las actas y que los 20 paquetes se encontraban en el pleno, la bodega, ella no sabía”.

De esa forma exigió a los consejeros que suspendieran la sesión de cómputo y le respondieran: ¿“Qué demonios está pasando en Veracruz?”.

En respuesta, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Salas Martínez, acusó a Morena de “tener una obsesión” por este municipio que actualmente gobierna su partido y criticó que mientras piden la suspensión del cómputo en ese municipio, sus simpatizantes llegaron a reventar el cómputo de la elección de Tantoyuca en Xalapa.

“Hay una obsesión de Morena por Veracruz y quisiera que hubiera esa obsesión por la transparencia en Tantoyuca y no llegara reventar el cómputo como ayer, y la situación lamentable que provocó suspender todos los cómputos de todos los municipios que se habían atraído. Yo hubiera querido que la policía estatal protegiera los paquetes de Tantoyuca, a la gente, personal del OPLE, que estaba secuestrado ayer”, refirió.