[Video] Morena podría hacer historia con gobernadora en Veracruz: Zepeta

“Aunque nosotros queramos, y con todo el dolor de nuestro corazón, no podemos hacer más. Ya pagamos”, expresa el delegado estatal en funciones de presidente de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, al referirse a las inconformidades de mujeres que hay sobre el reparto de las diputaciones plurinominales.

En entrevista con Víctor Murguía Velasco, director de Diario de Xalapa, asegura que a pesar de que ya fue demandado tres veces, está en la mejor disposición de escuchar a sus compañeras, porque “cada quien tiene su corazoncito”, sin embargo, no es lo único en lo que se centra Morena.

Vuelve a leer: CEN de Morena nombra a Esteban Ramírez, delegado en Veracruz

Adelanta que van por la ratificación en el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cambio de dirigencia, a la que también aspira ya como presidente, y con miras a 2024, cuando en Veracruz se podría hacer historia con la primera gobernadora.

Local Tenemos carro completo en Veracruz, asegura la coalición Juntos Haremos Historia

Al ahondar en las “pluris”, manifiesta que quien esté inconforme está en su derecho de ir a tribunales para que le resuelvan, pero en su opinión, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz actuó en cumplimento con la ley.

Expone que en las pasadas elecciones, Morena fue el partido con más postulaciones de mujeres, en las diputaciones locales y en presidencias municipales, además, en las diputaciones locales ganaron más mujeres que hombres.

Rememora que en mayoría relativa ganaron 11 mujeres y nueve hombres y, aunque les tocaban ocho “pluris”, para no caer en sobre-representación decidieron no pelear y quedarse con cuatro.

“En la lista que nosotros mandamos estuvo en el 1, un no binario; en el 2, un hombre; en el 3, una mujer, y en el 4, un hombre, con el que se paga la acción afirmativa de joven —el 1 fue de diversidad sexual—“.

No obstante, en la valoración del OPLE, las cuatro que les tocan quedaron con dos para mujeres, un hombre y no un binario. Al hacer el conteo total de 24 curules, son 13 para mujeres, 10 para hombres y una para un no binario. “Con eso pagamos”, asienta.

Cuestionado sobre la postura de partidos como Movimiento Ciudadano que dicen que el OPLE hizo movimientos que los perjudicaron, asegura que el Organismo “no se sacó nada de la manga, ya existe una fórmula establecida. No la resolvieron de la noche a la mañana”.

A los que piensan que la repartición del OPLE y los consecuentes desacuerdos son para favorecer a Juan Javier Gómez Cazarín, afirma que este tema no es para un nombre o una persona.

“¡Nooo…! Nosotros integramos un movimiento. Independientemente de si fuera Cazarín u otra persona, nosotros siempre apoyamos para que se cumpla con lo que está establecido”.

Considera lamentable haya otros partidos —incluyendo a Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y PAN— que pongan en entredicho la resolución del OPLE o la del Tribunal.

“Si ponen en entredicho quiere decir que también ponen en entredicho los triunfos que se le están dando a MC, que le han otorgado al PAN, al PRI, PRD. Cuando les conviene no está en entredicho, pero cuando no, sí le tiran al OPLE”.

Por otra parte, sostiene que Morena siempre ha pedido que se reduzcan las plurinominales.

Igual que el presidente López Obrador, dice que apoyan la reducción porque se puede llegar a tener buenos resultados con un menor costo en el tema de los congresos.

Unidad morenista

Ramírez Zepeta asegura que en Morena la comunicación es muy importante y que no tienen por qué sacar “los trapitos al sol”. No cree que haya un quebrando al interior del movimiento y, por el contrario, asegura hay unidad.

“Ganamos 26 diputaciones locales de 30; 18 federales de 20, y un buen número de municipios, eso nos dice que estamos fortalecidos. En un partido dividido no se habrían tenido esos resultados”.

Ante la demanda de la ciudadanía de tener autoridades honestas, menciona que cuentan con la claridad de estar con el pueblo, por eso ya realizan las capacitaciones para que nadie se siente en la silla presidencial y se le suba.

“Los alcaldes tienen que estar aterrizados. Nuestras máximas siguen siendo las mismas, con el pueblo todo, sin el pueblo nada; el poder cobra sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, y la máxima de nuestros principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Futuro de Morena

Al hablar del futuro inmediato, explica que ahorita lo que los une es seguir apoyando a su líder moral para que sea ratificado por el pueblo. En 2022, cuando habrá cambio de dirigencia del partido y en los estados también, bajo los propios reglamentos estatutarios, no descarta que haya diferencias, pero “se podrán sobrellevar”.

Enfatiza que ya hay dos personas interesadas y él también va, pues al ser delegado en funciones de presidente, sí puede buscar la presidencia como tal.

Con miras a las alecciones de 2024, en medio de un pasado político con muchas aristas negativas, se le cuestionó cómo cree que llegará Morena, responde que “llegará en unidad”.

“Podemos tener diferentes puntos de vista, pero lo que hemos logrado es que una vez pasados los procesos internos, nuevamente volvemos a restablecer la unidad; sabemos que si no estamos unidos no vamos a poder avanzar y lograr el triunfo en 2024”.

Enfatiza que para ese año hay oportunidad para todos los ciudadanos, pero se podría hacer historia en Veracruz si se logra tener a una gobernadora.

“Hay muy buenas compañeras que pueden ser buenas representantes y poder llevar la titularidad del Poder Ejecutivo en Veracruz. Hay una compañera que se ha mantenido en buen liderazgo y ha establecido una pauta, ejemplo nacional como secretaria de Energía”.

Reforma eléctrica

Para finalizar, respaldó la reforma eléctrica: “Es muy bueno que tengamos la mayoría en los Congresos locales porque una vez aprobada en San Lázaro se va a tener que aprobar en el 50 por ciento más uno de los congresos locales”.

Explica que es una reforma objetivizada para reforzar a la Comisión Federal de Electricidad. Y es que evidencia que de la reforma de 2013 a la fecha, las privadas empezaron con el 54 por ciento y ahora CFE solo tiene 38 por ciento de la producción de energía eléctrica, con pérdidas superiores a los 400 mil millones de pesos.

Apunta que la reforma energética debe poner orden y salvaguardar los recursos naturales del país, además de que el litio sea de uso exclusivo de la Nación. Señala que las familias mexicanas no deben pagar más que ninguna cadena comercial.