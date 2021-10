Morena reproduce prácticas de otros partidos que tanto criticó: militantes

Xalapa, Ver.-Fundadores y militantes de Morena exigen que se realicen las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz además de pronunciarse en contra de las imposiciones y simulación dentro del partido.

Acusan que se están reproduciendo las mismas prácticas que tanto criticaron de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) además de que -dijo- funcionario estatales y federales “tienen las manos metidas” en ese instituto político.

El militante Mario Vargas Pimentel señala que este sábado se convocó a los militantes y las bases para organizarse previo a la ratificación del mandato del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y para exigir al Comité Ejecutivo Nacional el que se lleven a cabo las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo Estatal.

“Hay un mandato del Tribunal Electoral de Veracruz en donde mandata y eso ya es inatacable, que se deben realizar elecciones para sacar al comité ejecutivo estatal aquí en Veracruz, obviamente que si no se había hecho era por la pandemia, a eso le echaban la culpa y hasta cierto punto tenían razón, pero hay visos de que ya muy pronto se va a llegar a semáforo verde y es cuando ya se va a comenzar a exigir que se lleve a cabo la renovación”.

Expone que si bien hay personas que pueden estar de acuerdo con el trabajo de Esteban Ramírez Zepeta, quien es delegado en funciones de presidente en Veracruz, hay otros que no están de acuerdo con su comportamiento y cómo lleva el partido.

“En general no ha hecho nada, no puedo decir si está bien esto o está mal, porque no ha hecho nada con respecto al partido, yo pienso que lo primero que tendría que haber hecho al haber sido nombrado delegado en funciones de presidente es presentarse, convocar a las bases, informar a la militancia, hasta ahorita no ha sacado una convocatoria para que la militancia por lo menos lo conozcan, sé de militantes que no lo conocían”.

Asimismo, refiere que, en las pasadas elecciones pidieron también que, en el caso de Xalapa hubiera un candidato emanado de Morena y no Ricardo Ahued Bardahuil, pues la mayoría de la población simpatiza por la izquierda y se hubiera ganado con cualquier candidato siempre y cuando sea honesto.

Jacinto Ortigosa, quien dijo ser fundador de Morena y de la vieja izquierda, acusa que se impuso a candidatos a presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales y federales y no hubo encuestas.

“Se maneja que hubo hasta dinero de por medio por las candidaturas y metieron a gente del PRI, del PAN, del Verde y gente que realmente no tiene principios de izquierda; hubo imposición, esa es la molestia de muchos de nosotros que no fuimos tomados en cuenta y no por el hecho de que no nos hayan dado un cargo de elección popular, vamos a dejar de luchar, vamos a seguir dentro del partido y vamos a dar la lucha, vamos a tratar de que el partido se democratice, haya honestidad, limpieza, institucionalidad dentro del partido porque no la hay”.

Señala que no están en contra de Ramírez Zepeta pero acusa que no está haciendo bien las cosas porque solo convoca a personas afines a ellos, y el resto de la militancia se hace a un lado y es ignorada.

“No sabemos qué le están haciendo a los recursos si es que les están dando prerrogativas qué les están haciendo, no hay rendición de cuentas, nunca han dicho en qué se gastan las prerrogativas del partido, sabemos que el gobernador tiene las manos metidas y el delegado de Bienestar y Rocío Nahle tiene las manos metidas dentro del partido, y me atrevo a decir que utilizan los recursos del erario público para pagarle a la gente que haga trabajo partidista y ellos sean los próximos candidatos, no hay piso parejo, no permiten que los militantes participemos, siguen haciendo lo mismo que hacen los partidos como el PRI, PAN y el PRD, están reproduciendo las mismas prácticas”.