Con actividades en Plaza Lerdo, morenistas despiden a AMLO

Xalapa, Ver.-En la plaza Sebastián Lerdo simpatizantes y militantes de Morena se conglomeraron para realizar un festival de despedida para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En uno de los espacios laterales se colocó una carpa en la que se expusieron pequeñas pancartas con mensajes e imágenes de Andrés Manuel López Obrador / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Con una pantalla y un templete se buscó que los peatones y familias que realizaron actividades en el centro recibieran información relacionada con el mandato del morenista.

Esta actividad, según lo dado a conocer por los militantes, podría replicarse el próximo martes 1 de octubre, a fin de que la ciudadanía sea testigo de la toma de protesta de la presidencia electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Te puede interesar: "No pasa nada, hay libertad de expresión": gobernador sobre disturbios en visita de AMLO

En uno de los espacios laterales se colocó una carpa en la que se expusieron pequeñas pancartas con mensajes e imágenes de Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuáles son las frases más conocidas del presidente Andrés Manuel López obrador?

Ahí, se pudieron observaro mensajes como: "Me canso ganzo", "con el pueblo todo, sin el pueblo nada", y "no robar, no traicionar y no metir", llas cuales se han convertido en bandera de los políticos de este partido político.

Local "No tenemos por qué regresar": trabajadores del PJF mantendrán suspensión de actividades

Las imágenes de caricatura de "Amlito" no pudieron faltar en este evento que, a pesar del sereno y el frio se desarrolló con amplia participación.

Además, se contó con un espacio en el que grafiteros pudieron realizar algunas imágenes de agradecimiento hacia López Obrador.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

La pantalla fue utilizada para la transmisión de videos del primer gobierno federal en el que está al frente un representante de Morena.

Entre los videos se presentaron imágenes de la historia del partido y de las diferentes acciones que ha realizado López Obrador desde que inició su trayectoria política.

De acuerdo a los simpatizantes, estas actividades se dan en el marco de la entrega de su administración, la cual concluye mañana 30 de septiembre.

En la plaza Sebastián Lerdo simpatizantes y militantes de Morena se conglomeraron para realizar un festival de despedida para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Te puede interesar: Aclara morenista que no agredió a AMLO durante su visita a Veracruz [Video]

"Lo que buscamos es que las personas puedan despedirse del presidente, quien dejará el cargo mañana y será reconocido como uno de los mejores de la historia del país", expusieron.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

Asimismo, se dijeron satisfechos con los resultados que el presidente tuvo en este mandato, por el cual luchó por varios años.

Morenistas en Plaza Lerdo despiden al presidente AMLO / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Los militantes, adelantaron que el martes 1 de octubre se podrían desarrollar algunas actividades públicas para festejar el inicio de la administración de la primer mujer al frente de la presidencia de la República.