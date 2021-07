Motociclistas se rehúsan a usar cascos y sus accidentes son mortales

Se estima que el 60 por ciento de los decesos originados por accidentes de motociclistas se dan por no usar el casco, provocados por fractura craneoencefálica.

Martín López Hernández “ELMOtociclista” impulsor de la campaña “Usa el casco, te salva la vida” sostuvo que es en ciudades más pequeñas como Coatepec, Xico, Banderilla, Cardel, Orizaba o Huatusco, donde menos se hace uso del casco, a diferencia de otras como Xalapa donde la dirección de Tránsito pone mayor atención.

Sin embargo, dijo que aún hace falta hacer conciencia de la importancia en el uso de este tipo de protecciones, así como de las espinilleras, guantes y chamarras especiales.

Refirió que el mayor número de muertes en personas que conducen motocicleta es por no usar el casco y se da por fractura cráneo encefálica, “pero también tenemos las demás partes del cuerpo que son manos, codos, espinillas”.

LLAMAN A RESPETAR EL REGLAMENTO

Arturo Alejandro García Ramos, presidente del Club Vikingos Xalapa, consideró que se debe tener la visión de que con una motocicleta no se tiene la protección que tiene los automóviles, por ejemplo.

“Estamos al libre, nos subimos a la moto y no tenemos algo de impacto en caso de algún accidente, entonces es usar las protecciones debidas, un buen casco, regularmente la persona que se compra una motocicleta, se compra cascos de 200 o 300 pesos por economizar, cascos que son de plástico no sirven, y pues obviamente los cascos tienen dos formas de saber que es un casco que es una certificación, tienen atrás inclusive en las etiquetas que dicen casco certificados y fecha de caducidad porque el caso está a la intemperie y poco a poco se va deteriorando”, explicó.

Otra sugerencia, dijo, es utilizar la motocicleta como si fuera cualquier tipo de auto, pues es un vehículo de motor que requiere ser manejado, por lo menos en ciudad, con los lineamientos de tránsito y respetar los carriles.

“Regularmente la persona que compra una motocicleta y no tiene la experiencia, empieza a rebasar entre los carros, se empieza a meter entre los carros, se pasa los altos, y entonces la motocicleta aunque sea un vehículo en el cual tienes la oportunidad de rebasar por la derecha, por la izquierda, si los carros están parados meterte y andar zigzagueando para poder llegar a tu destino, tienes que respetar, tienes que ir atrás del automóvil o adelante del automóvil sobre tu carril, esa es la recomendación más apta”.

Foto ilustrativa. | René Corrales

En carretera la recomendación es mantener la velocidad que te pide la vía o la autopista y utilizar todo tipo de protección como rodilleras, botas y chamarras especiales.

El también integrante de la comunidad mundial American Viking brotherhood, dijo que los riesgos a los que están mas expuestos los motociclistas son los impactos en la parte trasera de la motocicleta pues muchos han perdido la vida de esa manera.

“Impactos al dar la vuelta en alguna calle, dar la vuelta en U o pasarse a otra calle y cruzar por ejemplo, atravesar un crucero o que las personas como ven que es un vehículo de motor pequeño si no respetan el uno por uno de la motocicleta y la impacten, también ha habido varios accidentes de esa forma, si no respetan la dimensión de la motocicleta que es muy pequeñas, entonces ls verdaderos motocicletas hacen su trabajo, cruzan respetando el uno por uno, el semáforo y venga un automóvil que no los respete y los arrollen, ese es el accidente principal, los impactos en la parte trasera o lateral de la moto”, dijo. En ese sentido lamentó que, en la ciudad, pero incluso a nivel estatal y nacional diariamente se registren accidentes donde se ven involucrados motociclistas, “algunos por imprudencia de la persona que va a arriba de la motocicleta y otros porque no los respetan, pero sí he notado que de dos meses para acá ha habido bastantes accidentes de motocicletas”.

SIN PREPARACIÓN

Y es que lamentó que la mayoría compra la motocicleta, pero no se prepara, y lo hace con el único objetivo de llegar más rápido a sus destinos.

“La gente no se prepara para decir, ‘voy a comprar una motocicleta, pero voy a checar en redes sociales o en internet cómo se maneja una motocicleta’, qué es una cilindrada, inclusive hasta mecánicamente, quiero que mi motocicleta ande bien, le voy a poner una cadena buena, un aceite de marca, la gente desconoce muchas cosas antes de comprar una motocicleta”, dijo.

Martín López Hernández “ELMOtociclista” quien además es integrante de la asociación Escuadrón Nacional Motociclistas A.C. señaló que está buscando en coordinación con las autoridades implementar cursos de manejo, primeros auxilios, defensa personal y cursos de mecánica.

Foto ilustrativa. | René Corrales

“Sobre todo las prácticas de maneo a la defensiva, a lo mejor muchos compañeros dicen yo ya lo sé, pero nos falta siempre aprender, nunca es suficiente (…) es preocupante porque a los compañeros se les dice, te invito a que te coloques el casco porque lo llevan en el codo o en el manubrio y se molestan porque dicen ‘pero si tú no eres tránsito, te vale’ y solamente es hacer conciencia a los compañeros motociclistas que en verdad les va a salvar la vida, y es más preocupante cuando se lleva a niños en la motocicleta”, dijo.

Agregó que los mismos vendedores de motocicletas deberían informar sobre las responsabilidades de un motociclista, como el usar casco, guantes, tener licencia, “porque no nada más es el casco, tenemos que aprender a usar todo, desde la tarjeta de circulación de la moto y la licencia”.