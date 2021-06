Motorepartidores se manifiestan, acusan agresiones y abusos de parte de policías

Motorepartidores de Xalapa se manifiestan en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para denunciar que elementos policiales presuntamente han cometido abuso de autoridad contra ellos.

Aseguraron que los policías han estado realizando operativos supuestamente de manera irregular en contra de los motociclistas, los detienen y se los llevan al cuartes Heriberto Jara, conocido como San José, a pesar de que no haber cometido ninguna irregularidad.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Armando Rolón y Carlos Isaac Luna, señalaron que las agresiones de parte de los elementos policiales se generan diariamente, sin que las autoridades atiendan las quejas que se han presentado.

Carlos Isaac Luna narró que hace tres días fue detenido por elementos policiacos frente a un hotel que se ubica en la calle Doctor Rafael Lucio casi esquina con la avenida 20 de Noviembre, sin motivo aparente y trasladado a San José.

Aseguró que cuenta con la documentación en regla y no cometió faltas de tránsito que hubieran motivado su detención.

Sin embargo, los elementos se lo llevaron y la motocicleta fue levantada por la grúa, por lo que debió pagar 2 mil 150 pesos para su liberación, además de una multa de 300 pesos.

Además, recibió algunos golpes y su teléfono fue reseteado y se le entregó sin la memoria interna.

“Lo único que pedimos es que no nos busquen ‘las patas’, que se respeten nuestro trabajo, nosotros estamos trabajando, contamos con los documentos en regla y si no cometemos acciones ilegales, no hay motivos para que nos detengan”, dijo.

Los repartidores pidieron a las autoridades atender su petición y generar acciones para evitar que los elementos de seguridad los agredan sin motivos.