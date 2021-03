Movimiento cannabico asegura que ley excluye a consumidores

Orizaba, Ver.- Integrantes del Movimiento Cannabico en Orizaba afirman que la gran mayoría de consumidores quedan fuera de la ley que aprobó la Cámara de Diputados y tendrán que presentar amparos para poder consumirla.

Las asociaciones civiles que estén amparadas podrán transportarla y consumirla libremente, y los que no estarán sujetos a la ley presente, agregaron.

Aquí quedaría la ley para mexicanos que tienen derechos y otros que no están amparados, pero desafortunadamente va a pasar, mencionaron.

Carlos y Adrián, miembros de este movimiento en Orizaba confiaron en que sea una ley que se vaya modificando con el paso del tiempo y el pacto social que tiene con los jóvenes, ya que podrán tener datos de otros países, pero no se conoce el impacto cultural en la sociedad mexicana.

"Yo creo que es una ley que más adelante y a futuro deberá tomar en cuenta los derechos humanos, como los legisladores de Morena que estuvieron a favor un partido que representa al movimiento", abundaron.

Refirieron que son pocas personas las que tienen su amparo en el país, por ejemplo, la marca mariguanol, "ellos fueron los pioneros en ampararse para poder producir el cannabis con base científica para dolores musculares y uso médico", abundaron.

Expresaron que la población quedará limitada, menos quien interponga un amparo contra esa ley que en abril se aprobará en la Cámara de Senadores.

Y aunque la ley pase así, la lucha del Movimiento Cannabico continuará en Orizaba y el país, porque no se cumple con la exigencia de que no es para lucrar. "No estamos por plantas o por gramos, sino por la defensa de los derechos humanos", insistieron.

Reiteraron el llamado a toda la sociedad mexicana para que apoye una regulación funcional, transparente, enfocada en la salud y los derechos de todas las personas, usuarias de la planta o no.

Buscamos contribuir a que los poderes Ejecutivo y Legislativo reconozcan y garanticen- en sus debidas competencias- los derechos fundamentales a la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad de todos los mexicanos, tal y como ya ha sido determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "Para el MCM, primero son los derechos, y luego el mercado".

"Exigimos a nuestros legisladores congruencia y responsabilidad para legislar sobre la planta, de manera que la regulación sea eficaz, justa y respetuosa de los derechos de toda la sociedad", concluyeron.