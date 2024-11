"Necesitamos darle una sacudida a Veracruz": Movimiento Ciudadano listo para elecciones

“Necesitamos darle una sacudida a Veracruz, ya basta, sí se puede con la ciudadanía construir un proyecto de gobierno distinto, sin demagogia, lo que se quiere es que podamos vivir en paz”, afirmó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Carbonell de la Hoz, quien señaló que su apuesta es la agenda socialdemócrata a favor de los derechos humanos.

En entrevista en las instalaciones de Diario de Xalapa adelantó que para las elecciones municipales del próximo año, el “movimiento naranja” tendrá candidatos y candidatas en los 212 municipios de Veracruz con quienes “van a jugar a ganar” y que para ello invitarán a los mejores perfiles. “Los mejores ganaderos, mejores productores del campo, mejores comerciantes, profesionistas, recuperar nuestra cultura”.

Sostuvo que como parte de la organización de cara a los comicios del próximo año, tienen alrededor de 165 comisiones operativas municipales donde muchos de ellos aspiran a ser candidatos y candidatas a alcaldías y en el resto del territorio veracruzano, están invitando a la sociedad civil organizada, a las mujeres y a los hombres, para que participen “y le den una sacudida a Veracruz”.

MC asegura que tendrá opciones en todos los municipios / Foto Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Remarcó que en Xalapa son varias las personas que podrían ser candidatas como José Luis Manrique Zavaleta “Pepe Manrique”; Angélica Sánchez, “la jueza de hierro”; Agustín Arcos, dirigente municipal o Diego Moreno, joven activista, aunque dejó en claro que cualquier ciudadano podría serlo porque la política “no es de un solo hombre”.

"La gente no puede acostumbrarse a vivir mal"

Para ello, remarcó, se debe vencer la desesperanza y el desánimo en todas las regiones de Veracruz, porque se cree que las cosas no van a cambiar, pero la gente no puede acostumbrarse a vivir mal.

Y es que criticó que aunque Veracruz fue la puerta de entrada del mundo, hoy es la noticia de todo lo malo: muertos, homicidios, una salud devastada y las carreteras destruidas.

“Ante la debacle, la inseguridad, la falta de estado de derecho, ante la falta de salud, las tarifas eléctricas que pagamos en Veracruz son indignas, los ingresos son malos, tenemos ingresos bajos, aquí en el estado vecino, les condonaron la deuda, la CFE se la condonó a los tabasqueños, que bueno por Tabasco, pero ¿que los veracruzanos somos de segunda, los veracruzanos no merecemos que nos apoye la Comisión Federal de Electricidad? Laguna Verde está en Veracruz, que no se les olvide”.

Y es que destacó que las últimas grandes obras de Veracruz se hicieron hace más de 30 años, justamente con Dante Delgado Rannauro líder de Movimiento Ciudadano, como gobernador.

“Yo celebraría que hubiera grandes obras de Veracruz hoy, y lo diría con todas sus letras, pero Veracruz no tiene nada que celebrar, hace más de 30 años, para la electrificación de Veracruz, correspondería que hoy, de Xalapa a Tijuana se pudiera hacer un puente, un camino luminoso de aquí hasta Tijuana, con lo que se electrificó Veracruz; el World Trade Center, el Museo de Ciencia y Tecnología, el Acuario que ya lo despedazaron, había un patronato eficiente, pero la verdad es que todo lo que toca Morena lo destruye, y me resisto a que eso sea normal”.

Luis Carbonell señaló que su apuesta es la agenda socialdemócrata a favor de los derechos humanos / Foto David Bello / Diario de Xalapa

A poco más de un mes de haber asumido la dirigencia estatal dijo que hoy en Veracruz son la fuerza en mayor crecimiento respecto a los votos del 2021 con 300 mil sufragios, lo mismo que a nivel nacional con más de 6 millones y medio de votos en la última elección.

Así, insistió en que su objetivo es claro, ante la debacle de los partidos tradicionales que ya no existen en Veracruz y que la sociedad les ha dicho una y otra vez que ya no los quiere: Movimiento Ciudadano es la única opción seria, congruente y que camina.

“Estoy caminando por todas las regiones de Veracruz, ¿con qué objeto? Invitar a los mejores hombres y mujeres ciudadanos que quieran participar en la vida política de Veracruz, para recuperarlo, porque hoy, lo digo con mucha tristeza, no hay nada bueno que celebrar en Veracruz”.

"Veracruz vive tragedia en carreteras"

En su percepción, en el estado se vive una tragedia con las peores carreteras del país hechas pedazos y la salud abandonada.

Elecciones 2024

“Hoy que un niño se enferme en Veracruz, es una sentencia de muerte, si uno de nuestros niños tiene cáncer, pues es una sentencia de muerte, porque las familias no tienen para comprar ni siquiera, déjense ustedes el medicamento para llevarlo a un doctor; en estados como Jalisco y Nuevo León, donde las infancias tienen un seguro universal, desde que el niño se enferma hasta que es dado de alta, tiene la garantía que el Estado le da todo el tratamiento”.

Aunado a ello, criticó que la Universidad Veracruzana, “que es un semillero de las mentes brillantes del Veracruz del hoy y del mañana”, tiene un presupuesto indigno, y no recibe el 4% de los ingresos del Estado que por ley le corresponden.

“Le hacen ahí un juego falso, y le regatean el presupuesto a la Universidad Veracruzana, que era la más importante del Estado, del sureste del país, y eso hay que decirlo con mucha claridad, Veracruz no va bien, hay quienes estaban más preocupados por bailar la Sandunga que por resolver los problemas de Veracruz, el día que baila la Sandunga el gobernador, la carretera de Maltrata con el cerro desgajado, los empresarios y la zona industrial del centro del Estado colapsada, y estaban más preocupados por bailar que por resolver los problemas de Veracruz”.

MC señala que la población merece salir de la desesperanza / Foto David Bello / Diario de Xalapa

Recordó que en su partido, por estatutos y documentos básicos, tienen que llevar obligatoriamente el 50% de los candidatos ciudadanos, sin afiliación partidista, pero permite que hasta el 100% sean ciudadanos, lo que les da la apertura para construir con los mejores.

“Y hoy creo que Veracruz, es la quinta fuerza política en la aportación de votos al proyecto nacional, pero hoy creo que con este ánimo y con esta concepción regional de que sí se puede lograr triunfos, en el 2021 ganamos 18 alcaldías, y hoy desde luego vamos a jugar a ganar, para que los ciudadanos recuperen sus regiones, vamos a jugar a ganar las 212 alcaldías con los mejores hombres y mujeres, eso es la meta, si no mejor me dedico, yo soy abogado litigante, pues me dedicaría yo al litigio y a servir a mi Estado desde esa área”.

Destacó que para ser candidatos no se requiere de una militancia partidista, porque eso es anacrónico sino que el único requisito es una trayectoria de vida acreditada y con solvencia moral.

“El mejor reportero, la mejor comerciante, la mejor ama de casa, el mejor futbolista, el mejor deportista, todos en nuestras materias tenemos una trayectoria de vida acreditada y lo que necesitamos es que la gente participe, la apatía ha permitido que los malos gobiernos lleguen y ante ello participación, ciudadanía”.

En su opinión es mentira “que la democracia ha muerto” como lo señalan algunos, pues “la democracia muere en función de que los ciudadanos no sigamos luchando; mientras haya ciudadanos con esperanza, con ganas de sacar adelante a sus estados, preocupados, va a haber democracia, y la vamos a seguir luchando, construyendo con ciudadanía y con trabajo”.

