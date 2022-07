Con deuda adquirida Cuitláhuac García es el nuevo Duarte: Sergio Gil

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán aseveró que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez es el nuevo Javier Duarte, ya que la deuda registrada en su administración es de 47 mil millones de pesos, por lo que el Estado estará endeudado hasta en el 2040.

“Cuitláhuac, es el nuevo Duarte, pues entre el primer y segundo año contrajo una deuda de 41 mil 100 millones de pesos, 6 mil 300 millones de pesos más que su antecesor, hoy preso en el Reclusorio Norte”, expuso.

En conferencia de prensa, indicó que Morena vulneró la ley en el Congreso local autorizando el endeudamiento por un monto mayor.

¿Cuánto se podía autorizar durante 2019 y 2020?

Esto, debido a que entre 2019 y 2020 se podía autorizar solo 7 mil 701 y 7 mil 772 millones, respectivamente; sin embargo, desde el Congreso local se aprobó un monto por 21 mil 300 y 19 mil 800 millones de pesos, respectivamente.

Al respecto, comparó que con la deuda contratada en el 2019 se hubieran podido dar 19 millones de desayunos fríos y calientes a la niñez veracruzana, y sumada con la deuda del 2020, se supera el presupuesto nacional aprobado a las instancias infantiles.

Refirió que entre los 22 financiamientos promovidos no existe relación al desarrollo del estado de Veracruz.

“No hubo generación de empleos, ni reactivación económica, tampoco préstamos a las empresas, no crearon proyectos productivos y más 90 mil empresas veracruzanas cerraron”, comentó.

En su opinión, el gobierno morenista debe explicar a los veracruzanos los motivos que llevaron a solicitar 22 créditos, “la gran mayoría son con la misma institución financiera, por qué los contratos no son públicos, cuánto cobraron de comisión, porqué se sigue contratando deuda si hay sub ejercicio”.

Comentó que los préstamos se realizaron bajo la venia de un grupo de diputados locales de Morena, “quienes han dejado en manifiesto que legislan ante las órdenes del Ejecutivo; poniendo a Veracruz endeudado por las siguientes cuatro administraciones”.

“El Gobierno más austero no puede ni pagarse a sí mismo, ya que el 3 por ciento del financiamiento se utilizó para cubrir gastos operativos, Morena llegó prometiendo que podía resolver los problemas de Veracruz y mintió. La situación se ha agravado con este endeudamiento que hace que hoy, cada hogar pague 16 mil 700 pesos”, argumentó.

¿Qué asegura Sergio Gil Rullán?

Aseguró que Movimiento Ciudadano seguirán investigando, denunciando, proponiendo y construyendo las soluciones que Veracruz requiere, “en el 2024 vamos a ganar para regresarle la alegría a los veracruzanos por contar con un futuro mejor”, agregó.