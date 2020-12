Mucha pobreza en este lugar, pero también hay violencia fuerte

Orizaba, Ver.- En Astacinga, municipio enclavado en la sierra de Zongolica aumentaron los delitos de alto impacto, aseveró Jairo Guarneros Sosa, representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil en la Región de Orizaba, quien se sumó a la petición que hacen autoridades de ese lugar para que Seguridad Pública y la Guardia Nacional hagan presencia y brinden tranquilidad a la población.

En entrevista, al referirse a la probable relación de la familia asesinada con Andrés Tzompaxtle, exintegrante insurgente del Ejército Popular Revolucionario (EPR), dijo que, en ese municipio, como en los pueblos de la sierra de Zongolica prácticamente todos son familiares.

Sin embargo, señaló: “no podemos decir que lo ocurrido es una acción política en contra de la familia Tzompaxtle Tecpile, aunque no deja de ser lamentable y reprobable el hecho del asesinato”. Exigió al gobierno del estado que deje de hacer declaraciones triunfalistas y demuestre con hechos que hacen algo a favor de las comunidades.

Añadió que el crimen de la familia es indignante y demuestra el nivel de violencia que se está desatando y la bestialidad con que se actúa.

Apuntó que la Guardia Nacional no está para andar correteando taxistas en Córdoba, “lo que deben de hacer investigar y dar con los culpables del cobarde atentado a la familia de Astacinga. Le corresponde a la policía y al estado dar una respuesta que sea de verdad, no que simule”, abundó.

Subrayó que, si el gobierno quiere ligar el crimen con Andrés, exigirán que no busque pretextos para no hacer su trabajo, “sería condenable, porque el que combatía era Andrés, no la familia asesinada, sería cobardía involucrarlo”, afirmó.

La Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, cuenta una línea de investigación del asesinato de la familia de Astacinga, la cual apunta a una venganza familiar.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer lo anterior por medio de sus redes sociales, y señala que esta información se dio a conocer al interior de la reunión de la Mesa para la Coordinación de la Paz del martes 29 de diciembre 2020.

Asimismo, señaló que de acuerdo al informe de la Fiscalía se tendría identificados a los presuntos responsables de los hechos donde perdieron la vida cuatro miembros de una familia, entre ellos una niña.

Como se recordará, en la comunidad de Huapango, hombres armados y con el rostro cubierto llegaron a la vivienda donde dispararon a quienes ahí se encontraban y posteriormente se dieron a la fuga.

Ahí perdieron la vida cuatro adultos, mientras que una niña de 12 años fue traslada al hospital, donde falleció.

Finalmente, Guarneros Sosa recordó que Astacinga es un municipio que colinda con Tehuipango, son los más alejados de la sierra de Zongolica.

Ahí hace poco más de un mes se registró el asesinato de una persona en pleno centro de la localidad y hace unos días, en Tehuipango, desconocidos también mataron al expresidente municipal de ese lugar, Domingo Panzo. De ambos homicidios se desconocen avances hasta ahora.