Mucha violencia y pocos policías en municipios del centro

Córdoba, Ver.- La zona centro del estado de Veracruz se ha visto envuelta en una ola de crímenes que ponen en alerta a las autoridades, municipios como Paso del Macho, Coetzala y Naranjal son los que han sufrido los estragos de la delincuencia, la cual llegó a afectar el desempeño de sus corporaciones policíacas al grado de tener que ser desarticuladas por presuntos nexos con criminales.

Una zona "caliente" como muchos la conocen es la que se encuentra entre los límites de Paso del Macho y Coetzala en donde las corporaciones locales tuvieron que ser reemplazadas por elementos de Seguridad Pública para intentar disminuir los índices delictivos en la región.

Policiaca Asesinan a taxista a balazos; su pasajero resultó lesionado

Para algunos esta medida ha sido benéfica y de utilidad tal es el caso de Paso del Macho en donde a decir del alcalde Fernando León Trejo dijo que los elementos de Fuerza Civil están trabajando bien, sin embargo, los pocos elementos existentes preocupa la situación delincuencial.

Con una población aproximada de 32 mil habitantes este municipio cuenta con 8 elementos estatales para hacer frente a la delincuencia.

Es difícil que cada municipio dijéramos que alcance la plantilla de seguridad, tenemos el acercamiento con el comandante y me explica los operativos y recorridosFernando León Trejo | alcalde de Paso del Macho

En contraste, la Secretaría de Seguridad Pública ha tomado el control del municipio Coetzala; destaca en desorganización y coordinación con el Ayuntamiento.

El alcalde Joaquín Fortíno Cocotle Damián comentó los elementos policiacos estatales enviados a procurar la seguridad deben atender reportes de municipios cercanos por lo que le responde frases como "no venimos para estar de planta aquí", por lo que no mantienen una vigilancia permanente en Coetzala en donde incluso algunas veces se les busca y no se les puede encontrar.

"Cuando fue el cambio yo desconocía todos los movimientos porque Seguridad Pública a tenido más comunicación con ex empleados que conmigo que soy alcalde, a habido robos y el comandante a veces se reporta a veces no, va uno a la comandancia y no están, no se como podemos hacer para hablar con ellos".

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

Foto: Gabriel Lagos | El Sol de Córdoba

El alcalde Cocotle Damián fue designado en este cargo en el mes de julio de este año tras la muerte del presidente municipal Constitucional, Gerardo Tirso Acahua Apale, quien falleció a causa de Covid-19.

A pocas semanas de tomar el cargo, los problemas internos en el cabildo del municipio dieron inicio, siendo así que el munícipe señala que no se le toma en cuenta para algunas acciones en materia de seguridad por lo que a su parecer sería mejor tener una policía propia "sí me gustaría tener mis policías municipales, los de aquí de planta", finalizó Cocotle Damián.



Con información de Guadalupe Castillo

SSP CONTROLA ALGUNOS MUNICIPIOS

Orizaba, Ver.- El combate a la delincuencia y el freno a la inseguridad es un tema recurrente en la región de las Altas Montañas; sin embargo, desde que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomó el control policíaco de algunos municipios esto se ha visto disminuido, según lo expresan autoridades municipales, quienes de forma unánime coinciden en que hay un progreso gradual y lento debido al poco personal comandado para esta difícil tarea.

Tal es el caso de Maltrata que con 34 localidades y más de 14 mil habitantes cuenta tan solo con 20 elementos para resguardar la seguridad en donde sí se ha visto un avance en la disminución de asaltos y robos pero piden funcionarios del municipio se refuerce este tema.

Foto: Gabriel Lagos | El Sol de Orizaba

La síndica Concepción Araujo Rodríguez afirmó que la intervención de los elementos de esa corporación ha sido favorable. Recordó que la Policía Estatal llegó en julio del 2019 tras afrontar un grave problema con la policía local.

“Anteriormente en el municipio se presentaban con frecuencia asaltos a transeúntes, robo de motocicletas, negocios e incluso hubo algunos secuestros pero con la llegada de la SSP esto mejoró sin embargo hacen falta más elementos pues a veces quedan pocos policías en el municipio porque ellos se distribuyen en la autopista”, dijo. Agregó que cuando otros municipios necesitan apoyo acuden pues trabajan de manera coordinada, la funcionaria indicó que tener un cuerpo de Policía Municipal es necesario, porque hay aspectos en los que la estatal no interviene.

“Antes la Policía Municipal sí nos apoyaba y los llevaban al centro de rehabilitación, la Policía Estatal no atiende ese tipo de peticiones, entonces se apoya a las familias con unidades propias del Ayuntamiento y no con patrullas”, expresó.

Foto: Gabriel Lagos | El Sol de Orizaba

En el caso de Río Blanco, las fuerzas del orden fueron suspendidas de forma inesperada el 28 de agosto del 2019 cuando elementos de la policía municipal fueron enviados a Xalapa con el fin de someterlos a pruebas de confiabilidad tomando el control de la Comandancia de Policía de esta localidad la Secretaría de Seguridad Pública.

Policiaca Fue asesinado en Jáltipan; le dejan cartulina con mensaje

Desde entonces el municipio ha quedado en manos de la seguridad estatal que en coordinación con el Ayuntamiento han procurado bajar los índices delictivos en esta región, el alcalde del municipio David Velásquez Ruano comentó que el ayuntamiento puso a disposición de la SSP cinco patrullas para apoyar con estas tareas de seguridad.

Así también se cuenta con un centro de video-vigilancia en donde se supervisa y se mantiene en comunicación con los elementos policiacos de cualquier irregularidad en materia de delictiva, sin embargo acciones de combate a la corrupción, mejores condiciones de vida y educación es lo que va a erradicar la violencia en las calles expresó el munícipe.

Foto: Gabriel Lagos | El Sol de Orizaba

“Podemos tener muchos policías, patrullas y cámaras de videovigilancia pero si no tenemos representantes populares honestos desde el Gobierno federal hasta los municipios la seguridad no mejorará, lo que se necesita es crear condiciones socioeconómicas adecuadas para que los jóvenes y familiares no caigan en la desesperación y sean presas de la delincuencia, debemos ampliar las ofertas educativas mejorar la condiciones de salud y fomentar la cultura de la honestidad”, explicó Velásquez Ruano.

Cabe destacar que el municipio de Río Blanco está conformado por 41,932 habitantes.

LA SITUACIÓN

Entre los municipios de la zona centro que han sido desarticulados en algunos casos hasta el punto de prescindir de la policía municipal se encuentran Río Blanco, Maltrata, Acultzingo, Ciudad Mendoza, Ixtaczoquitlán y Mixtla de Altamirano en este municipio fue tras formarse el consejo municipal que se realizó el acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, el 10 de julio del 2019 de recuperar el orden y la paz esto después de los hechos violentos en los que perdió la vida la alcaldesa Maricela Vallejo víctima de un ataque armado.

“En cuestión de inseguridad todo a estado tranquilo hemos tenido llamadas de extorsión pero no pasa a mayores, tenemos el apoyo de las dos dependencias a la hora que se necesite”, explicó Crispín Hernández Sánchez, presidente del concejo municipal de Mixtla de Altamirano.

Es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con las de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de México (Semar) quienes mantienen vigilancia en este municipio que cuenta con 10, 387 habitantes y tiene un total de 44 localidades.

Es el municipio de Ixtaczoquitlán otro de los lugares en donde se presentaron diferentes sucesos delictivos como secuestros o desapariciones forzadas que hasta el momento siguen causando reacciones en la población ante estos casos fue necesaria la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio en donde al menos 40 elementos tomaron el control de la vigilancia tras la detención de dos policías municipales que presuntamente estarían involucrados en dichas desapariciones.

Policiaca Cerca de ser linchados tras intento de asalto

Al respecto el alcalde Miguel Ángel Castelán Crivelli decidió no opinar al respecto para evitar entorpecer el trabajo de la SSP.

En lugares como Ciudad Mendoza la policía municipal sigue vigente trabajando de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública tanto con la Delegación de la Policía Estatal con base en Colorines así como con la destacamentada en la ciudad en donde disminuyó considerablemente el delito de secuestro y el robo a transeúntes así lo dio a conocer Antonio Lezama, director de la Policía Municipal.

“Cuando entramos a la administración estábamos en manos de la delincuencia, teníamos un fenómeno de secuestro excesivo”, reconoció.

Destacó que hasta ahora, las estrategias aplicadas siguen adelante y mantienen tranquilo el municipio. La Policía Municipal que trabaja con el esquema de la Proximidad Social tiene mucha cercanía con la población.

“Si en algún momento el estado decide enviar más elementos sería perfecto, nunca vamos a tener la cantidad suficiente para que mejore la seguridad. Entre más elementos de Policía Municipal y Estatal tengamos, el municipio será mucho más seguro y la gente recobrará la confianza en sus autoridades”.

La Policía Estatal tiene alrededor de 40 elementos en Ciudad Mendoza la cual cuenta con 35 641 habitantes.

Con información de Mayra Figueiras