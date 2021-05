Muchas casas en venta, pero muy caras

En Xalapa actualmente hay una amplia oferta de bienes inmuebles, sin embargo no hay demanda, por lo que los precios varían de entre los 290 mil por un departamento en la unidad habitacional Fovissste hasta 500 mil pesos por uno nuevo en el fraccionamiento Valle Real, Emiliano Zapata.

Los departamentos sencillos se cotizan entre 390 y 410 mil pesos. María de Lourdes Vázquez, quien adquirió un departamento de dos recámaras en el fraccionamiento Las Cascadas dijo que éste aún le costó 385 mil pesos, pero que los más recientes han aumentado hasta a 410 mil pesos, sin acabados.

Sin embargo si de casas se trata, los precios oscilan entre 650 mil de dos recámaras y un baño, las de tres recámaras con un baño y un espacio para guardar auto se eleva a entre 800 y 950 mil, aunque el costo tiene mucho que ver con la zona, si la calle está pavimentada y si la colonia es considerada como segura, compartió el arquitecto Luis Ángel Rivera, quien compra y vende casas, las remodela y ofrece en venta.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Explicó que las casas nuevas con dos recámaras, dos baños y cochera para dos autos elevan su precio hasta a un millón 400 mil pesos, sin importar si la calle está pavimentada, porque aquí lo que vende es que que son nuevas y cuentan con acabados de calidad.

El arquitecto añadió que cada vez hay menos terrenos en Xalapa, aunque se las han ingeniado para que la colocación de las viviendas les permita optimizar y donde regularmente cabía una, ahora se construyen dos de cuatro o cinco metros de frente, antes eran de siete metros.

Agregó que posteriormente se bajó a seis metros de frente y actualmente tienen cinco metros, se han optimizado los espacios, se les deja su cochera y una pequeña área verde, lo que las hace más atractivas a la vista.

Ricardo González León, quien pretendía adquirir un departamento en Valle Real, explicó que éste costaba alrededor de 400 mil pesos, pero si quería acabados de azulejo en el baño, la cocina, y puertas de madera, el precio se elevaba por más de 90 mil pesos, por lo que desistió, debido a que sabe de costos pues recientemente había empezado a construir unos cuartos.

González León concluyó que por casi 500 mil pesos mejor buscaría una casa en alguna colonia de Xalapa, donde se pueden encontrar de entre 400 mil y 600 mil pesos.

El problema es que al no contar con el dinero suficiente pretendió hacerlo a través de un crédito, sin embargo el precio le pareció muy elevado, porque su crédito no llega a los 400 mil pesos.

Las casas de dos recámaras y dos baños, con cochera van de un millón 200 mil hasta un millón 400 mil pesos, pero las hay de un millón 105 mil pesos de tres recámaras y dos baños, y de cuatro recámaras y dos baños en un millón 500 mil pesos y de ahí suben a un millón 900 mil, así paulatinamente hasta las residencias en zonas más exclusivas que se cotizan entre 5 y 6 millones de pesos, reiteró el arquitecto Luis Ángel Rivera, quien aclaró sin embargo que la pandemia ha obligado a algunas familias a vender una propiedad si es que tenían dos o tres en precios accesibles que no se hubieran pensado antes de febrero de 2020.

AUMENTO DE HASTA 12% A CASAS DE INTERÉS SOCIAL

Entre 10 y 12 por ciento debe haber incrementado los precios de las casas de interés social en autoconstrucción debido a que ya no la producen los desarrolladores porque no hay créditos de Infonavit ni de Fovissste, asentó el arquitecto Jesús Martínez Cruz, exinvestigador de la Universidad Veracruzana, quien puntualizó que quienes tienen algunas casas no las han podido vender porque no hay demanda.

El costo del suelo, que representa el 30 por ciento, es otro de los factores que han incidido en el incremento de las viviendas, así como el incremento en los materiales de construcción. El alto costo de los terrenos ha inhibido la compra de los desarrolladores, quienes también sufren la falta de permisos de suelos debido al abastecimiento del agua, añadió el también expresidente de la Asociación de Constructores de Veracruz AC (Acevac). Sobre los desarrollos habitacionales que se hacen actualmente, comentó que quienes los hacen pudieron haber adquirido los terrenos hace más de dos años porque actualmente hay una restricción administrativa que hace casi imposible obtener los permisos de uso de suelo.

Quienes están construyendo no son desarrolladores sino particulares y aunque se podría pensar que los prototipos son iguales, la verdad es que no representan una alternativa porque la calidad no es la más alta, ya que se utilizan materiales económicos. Para construir una, tendrían que recurrir a préstamos, pero se darán cuenta que no hay suelo barato, “eso ha complejizado la producción de vivienda pública o privada”. La mano de obra, para mal de los trabajadores, sigue sin incremento y muchos tienen que aceptar lo que les quieran pagar.

MILLENNIALS, LOS MÁS INTERESADOS

VERACRUZ, Ver.- La zona conurbada Veracruz- Boca del Río- Alvarado es considerada por agentes inmobiliarios como una de las regiones con mayor actividad en el negocio de los bienes raíces, debido a la amplia oferta que se tiene en colonias y fraccionamientos de esos municipios. De acuerdo con información consultada por agentes inmobiliarias, en la ciudad de Veracruz el precio de la vivienda oscila entre el medio millón y el millón y medio de pesos en promedio, dependiendo de la zona, principalmente.

Otros factores que se tienen en consideración son los metros cuadrados de construcción, así como el diseño de inmueble, aunque en caso todos lo decisivo en el costo va de la mano con la ubicación.

La delegada estatal de la Asociación Mexicana de Agentes Inmobiliario, Ana María Herrera Bernal, detalló que fraccionamientos populares de interés común ofertan viviendas en promedio de los 500 mil pesos, principalmente ubicados en la periferia de la ciudad en la zona norte y poniente de la ciudad.

Mientras que una vivienda o departamentos localizados en zonas céntricas alcanza de un millón a dos millones de pesos, dirigido a un público con mayor nivel adquisitivo. Sin embargo, en aquellos casos de mayor plusvalía, como la Riviera Veracruzana o Costa de Oro, se llegan a vender viviendas y departamentos por arriba de los 10 millones de pesos.

Actualmente los compradores de mayor demanda son los millennials y los matrimonios jóvenes de 35 a 45 años.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En fraccionamientos de la zona norte del municipio, que es el punto donde se concentran principalmente fraccionamientos de vivienda de interés común de nueva creación, se pueden encontrar viviendas en el rango del medio millón de pesos.

En el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, por ejemplo, agentes inmobiliarios consultados indicaron que una vivienda de dos recamaras, un baño completo, balcón, sala, cocina y comedor, patio de servicio, medio baño y cochera para un auto, está valuada en 570 mil pesos.

En el caso del fraccionamiento Costa Dorada, también en la zona norte, una vivienda valuada en 650 mil pesos cuenta con dos recamaras, un baño completo, una azotea amplia, sala, cocina y comedor, patio de servicio con área de lavado techada, medio baño y cochera techada con portón para un auto.

En ambos ejemplos, agentes indican que se tratan de viviendas de interés común que se adquieren con regularidad a través de créditos Infonavit, dirigida a un sector popular con ingresos medios. En la misma ciudad se cuenta con ofertas para un sector con mayor poder adquisitivo.

Por ejemplo indican que en la colonia México se ofrecen por un millón 1550 mil pesos una casa nueva con dos recamaras, un baño completo, azotea, sala, cocina y comedor, una recamara con baño completo, área de lavado, patio trasero, garaje para un auto.

En el caso de Boca del Río, el costo promedio de casas se eleva más que en Veracruz, incluso por arriba del millón de pesos y en algunos casos alcanza a rozar los 2 millones.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa