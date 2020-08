Mueren 5 empleados de la Secretaría del Bienestar por coronavirus

El delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer que cinco trabajadores de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, conocidos como servidores de la nación, perdieron la vida por complicaciones de salud, tras confirmarse que eran positivos a Covid-19.

Indicó que a la fecha se contabilizan otros 120 casos más que son considerados sospechosos o que dieron positivo, por lo que fueron aislados para evitar mayor riesgo de contagio.

Refirió que pese a ello la delegación se mantiene operando al formar parte de las actividades esenciales para la población en Veracruz.

Recordó que en los últimos cinco meses han entregado apoyos a adultos mayores, discapacitados, las Tandas del Bienestar, créditos a la palabra y se ha dado continuidad a la construcción de los Bancos del Bienestar y vivienda emergente.

Huerta Ladrón de Guevara mencionó que la delegación cuenta con más de 3 mil empleados, de esos 5 murieron en los municipios de Cosoleacaque, Córdoba y Tantoyuca.

“Somos muchos colaboradores y la verdad es que los protocolos en materia de salud creo que han sido exitosos, porque al momento hemos tenido enfermos confirmados y la mayoría sospechosos no hemos tenido arriba de 120 o 130. Ha habido 5 decesos nada más, todos de personas que estaban fuera de actividad, porque son personas mayores”, dijo.

Destacó que muchos familiares de trabajadores han dado positivos al virus y han fallecido, por lo que determinaron aislarlos para reducir los riesgos de contagio.

“Esto me hace presumir que la verdad no hemos tenido un problema grave, más que el que está reflejando la sociedad, no es un tema especial de la secretaría y del gobierno federal. Creo que los protocolos que hemos aplicado han dado buenos resultados al estar en contacto con miles de personas”, expuso.

Puntualizó que en su caso ha reforzado su sistema respiratorio e inmunológico para poder mantenerse activo en la operación de la delegación y llevando a los ciudadanos los programas de apoyo a la emergencia sanitaria