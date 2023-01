Mujer pide castigo para su expareja por violencia de género, amenazas y abuso

Veracruz, Ver.- Mónica, quien denuncia a Sergio “N” de violencia, violación y amenazas, pide a las autoridades que se haga justicia y no se proteja al acusado, ya que a pesar de enfrentar otra denuncia penal, hasta el momento no ha sido detenido.

En rueda de prensa, afirma que sufrió violencia por dos años que estuvo casada con él, además de las agresiones físicas, señala que hubo violencia psicológica e incluso la marcó con un tatuaje que le obligó a colocarse.

La mujer detalla que este martes 31 de enero, se llevará a cabo la audiencia inicial por la denuncia que presentó en su contra en noviembre del 2022, dentro del proceso penal 1225/2022, por lo que su representante legal pedirá a la jueza Alma Aleida, que lo vincule a proceso por los señalamientos e imponga prisión preventiva.

“Yo pido que se haga justicia porque tengo entendido que está tratando de sobornar testigos, está tratando de intimidarlos, está tratando de hacer todo para desacreditar mis acusaciones”, indica en entrevista.

¿Qué ocurrió después de presentar la denuncia?

Mónica afirma que luego de presentar la denuncia en su contra recibió amenazas a través de otra expareja de Sergio “N”, debido a que hizo público el caso no solo ante las autoridades, sino también a través de redes.

“En noviembre del 2022, presenté una denuncia en la fiscalía, la cual hice pública en contra de mi exesposo, Sergio, por, entre otros motivos, amenaza, violación y violencia familiar… el día de hoy es la audiencia inicial de este proceso y quería pedir apoyo, porque quisiera que se haga justicia, el señor está siendo respaldado por el Colegio de Notarios, como es notario”, indica.

¿Existe alguna otra denuncia por violencia de género?

Mónica “N” asegura que su denuncia no es la única que su expareja enfrenta actualmente por violencia de género, por lo que pide que las autoridades pongan atención y no permitan que estos casos queden impune.

Y es que de acuerdo con ella, hasta el momento ha recibido ayuda de parte de las autoridades debido a que cuenta con el supuesto respaldo del Colegio de Notarios Públicos, por lo que pide que se deje de favorecerlo y no se permita que siga libre.

“Si estando en la parte romántica de la relación, porque fue una relación tormentosa, yo recibí amenazas, se pueden imaginar ahora que me atreví a alzar la voz. Dice que por cien mil pesos me va mandar a matar, que no lo va hacer ahorita pero lo hará después, me mandó a decir con quien fue su siguiente pareja y quien también sufrió violencia de su parte”, declara la mujer.