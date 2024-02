Mujer denuncia intento de agresión en fraccionamiento de Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Luego de que el domingo 18 de febrero se registró un intento de presunta agresión sexual contra una joven mujer, vecinos del fraccionamiento Las Vegas en Boca del Río piden el reforzamiento de la seguridad con la instalación de una caseta de vigilancia policiaca.

¿Cómo ocurrió la agresión en fraccionamiento de Boca del Río?

De acuerdo con Karla, víctima de la agresión, sobre las 6:00 de la mañana de este domingo fue tomada por la fuerza por un sujeto que al parecer intentaba arrastrarla hacia una casa en obra negra.

Relata que entre el miedo y la desesperación logró zafarse del agresor y corrió en busca de ayuda.

“Alrededor de las seis de la mañana mientras caminaba por la calle Río Rin para ir a mi trabajo más o menos frente a la Iglesia, un sujeto se me emparejo, me tomó por el cuello, me dijo cállate, no grites, yo le dije por favor no, el me jalo hacia una casa que está en tipo obra negra, empezamos a forcejear, me dio un golpe en la cara pero logré zafarme y correr en busca de ayuda”, relato.

Aseguró que logró ver algunos aspectos de la cara de su agresor y proporcionó su descripción a los policías que llegaron más tarde para levantar el reporte.

Dijo que según los vecinos, el sujeto podría ser el mismo que ha estado agrediendo a mujeres, incluso en el 2002 violentó sexualmente a una ama de casa y aunque se le detuvo salió libre porque se alegó que padece de enfermedades mentales.

“Al parecer es el mismo que ha estado agrediendo a mujeres de diferentes edades, es el mismo modus, el mismo tipo de rasgos físicos, su estatura es de 1.70, tez morena, cabello chino, corto, vestía sudadera azul (..) cuando me atacó no me percate si traía armas, actué por puro instinto de correr y defenderme”, expresó.

Dijo que debido al golpe y el forcejeo tuvo lesiones, por ello, el lunes procederá legalmente en contra de quien resulte responsable porque presentará algunos videos de cámaras de seguridad que lograron captar al sujeto huyendo.

Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Vecinos exigen seguridad

Ante esta situación, los vecinos piden que se refuerce la seguridad en el fraccionamiento y que se instale una caseta de vigilancia, pues aseguran que este tipo de casos se están volviendo muy comunes y cientos de mujeres jóvenes que acuden diariamente a la escuela o a sus centros laborales están en riesgo.

“Hablamos de que la calle Río es una de las principal y ocurrió esto, qué podemos esperar de los callejones y andadores, nos preocupa esta situación porque va dirigido a mujeres y tenemos esposa, hijas, hermanas y no quisiéramos que tuvieran esta experiencia de entrada hace falta una caseta de vigilancia”, expresó, Luis Alberto del Río Salmoreno, vecino del lugar.

También manifiestan que en las últimas semanas se han registrado robos a comercios por lo que llaman a rehabilitar la red de luminarias porque hay algunas lámparas que no sirven.

Recordaron que anteriormente había una caseta de vigilancia pero fue deshabilitada y requieren otra para sentirse más seguros.