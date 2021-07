Mujer denuncia violencia y amenazas de parte de su expareja, bloquea el centro y es atendida por las autoridades

Personal de Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado atendieron el llamado de la señora Teresa, quien se manifestó frente a Palacio de Gobierno para solicitar atención de las autoridades al asegurar que teme por su vida, ya que ha recibido amenazas de parte de su exesposo.

Por miedo a que su expareja ejerza violencia en contra de ella o incluso le quite la vida a ella o alguno de sus tres hijos, la mujer bloqueó la calle de Enríquez para llamar la atención de las autoridades, a quienes les solicitó que atiendan su caso.

Local Gobernador confirma suicidio en cuartel de San José

Acompañada de algunos vecinos y su abogado, la manifestante aseguró que desde hace 5 años no vive con Israel, su exesposo, quien cuenta con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por violencia familiar que a la fecha no se ha resuelto.

Manifestó que de manera constante Israel los ha agredido, a ella y a sus tres hijos, además de que en días pasados golpeó a una menor de edad vecina de la denunciante.

“Ya me cansé de que no me hagan caso, me están privando de mi libertad, no puedo salir libremente sin miedo a que por ahí me va a estar esperando y me va a matar o a mis hijos”, dijo.

Refirió que en días pasados el denunciado se presentó en su vivienda, ubicada cerca de Las Torres, para agredirla e incluso “llevaba en la mano un machete con el que nos amenazó”.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Por este hecho, fue detenido y trasladado al cuartel Heriberto Jara Corona, conocido como San José, pero existe el temor de que salga libre y actúe en su contra.

Ante ello, solicitó a las autoridades resolver su caso, por lo que fue atendida por las autoridades, esperando que se actué para evitar cualquier acto que atente en contra de su vida o la de sus hijos.