Mujer pide pago de seguro de vida a la SEV

Xalapa, Ver.- Ana Márquez Merino se manifestó en la Plaza Lerdo para exigir que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) le pague el seguro de vida del cual es beneficiaria tras la muerte de su tío.

Recuerda que su tío César Augusto Merino, trabajó 27 años y ella es la única beneficiaria, pero desde el 2013 que lleva solicitándolo, no ha sido atendida.

Expone que son ocho años los que lleva solicitado este pago como parte del seguro de vida con la empresa GNP, que corresponde a 55 salarios, que serían cerca de 250 mil pesos, pero la respuesta ha sido que no hay presupuesto.

Acusa que en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) se dijo que se le haría un pago de una indemnización, pero a la fecha tampoco le han cumplido.

"Pido que me paguen el seguro de vida que se me debe, se trata de un seguro de GNP, el IPE me prometió una indemnización por la muerte de mi tío y tampoco ha habido respuesta. No estoy pidiendo dinero, sino algo que se me debe; he ido a Tesorería, movieron los documentos a otra dependencia y me traen a las vueltas”.

Refiere que se ve obligada a protestar de una forma porque su hija, menor de edad le diagnosticaron un tumor en la cabeza y su tratamiento es costoso.

“Me veo en esta situación tan apresurada porque mi hija fue diagnosticada con un tumor en la cabeza y el tratamiento que nos da la esperanza de vida es muy costoso. Exijo al Gobernador que nos apoye, soy una mamá de dos hijos, que se toque el corazón porque es una situación muy difícil, he tocado muchas puertas del Gobierno, he dado vueltas y nunca se me ha escuchado”.

Recuerda que ella trabaja en el área administrativa de la SEV pero ni la dependencia, ni la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) han atendido su caso pese al tiempo que lleva insistiendo.