"Mujer Raíz", puesta en escena que acerca el teatro a los niños veracruzanos

Xalapa, Ver.- Es 4 de febrero de 2020, apenas las 9:45 de la mañana y hay un movimiento inusual en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave. Niños y adolescentes con uniformes de distintos colores ingresan poco a poco al recinto. Aunque no para todos, sí para la mayoría es la primera vez que verá una obra de teatro. Entre estos últimos está Francisco, de 12 años, quien al ingresar, observa cuidadosamente los lugares y el telón rojo que no ha sido levantado. Avanza y ocupa un asiento, en espera de la tradicional tercera llamada, algo que no sucede…

Francisco, igual que los otros chicos, asiste al inicio de presentaciones de Mujer Raíz, puesta en escena con talento veracruzano que forma parte del Programa Nacional de Teatro Escolar, cuyo objetivo fundamental es “brindar a niños y adolescentes la oportunidad de ver teatro realizado bajo los más altos estándares de calidad, pensando en el desarrollo de una sociedad creativa, crítica y sensible”. Y no, no hay tercera llamada porque esta vez es pronunciado un mensaje de bienvenida para los asistentes, así como una inauguración informal del programa, que incluye cuarenta funciones para estudiantes de secundaria y quinto y sexto años de educación primaria.

Cultura Bordadoras veracruzanas reconocen poder del trabajo en colectivo

Al frente están Silvia Alejandre, directora del Instituto Veracruzano de Cultura, y Lucila Castillo, dramaturga xalapeña que se ha encargado de escribir historias que se desarrollan en mundos fantásticos, como Luneta, Leche de gato, Isla elefante y ahora, Mujer Raíz, que a punto de iniciar, provoca los gritos de los chicos, ante la oscuridad del recinto. No hay miedo, hay pequeñas risas e incertidumbre.

Lucila Castillo y la compañía independiente Nosotros, ustedes y ellos cubren las expectativas de los presentes, algo que se aprecia en la atención que el público presta, en sus risas y muestras de sorpresa.

En sala Emilio Carballido no solo suena el aplauso al final de la obra, hay otras intervenciones entre escenas, y es que el discurso de la obra es respetuoso de la inteligencia y sensibilidad del público al que está dirigido, pero no por ello está exento de momentos cómicos, que le brindan a los pequeños espectadores un respiro para no ver a Mujer Raíz como una obra que a algunos adultos llega a provocarles las lágrimas.

LIBERTAD

Nueve personajes interpretados por seis actores comparten un fragmento de la vida de Olga, uno pequeñito que le hace a esta chica emprender un viaje al pasado para descubrir que a veces las herencias culturales pueden acabar con los sueños de las personas, especialmente de las niñas, las mujeres, las ancianas.

Cultura Corre, lee y dile/Una historia en Rincón de Romos

Olga, quien es una adolescente, desafía las normas establecidas de una sociedad patriarcal y heteronormada de un municipio veracruzano. El detonante es el enamoramiento, la búsqueda de información que sacie su curiosidad para aquello que está sintiendo.

Mujer Raíz toca varios temas, como la maternidad a temprana edad, los prejuicios, el maltrato, la ruptura con las herencias ideológicas legadas por los ancestros y la búsqueda por construir nuevas formas de vida, sueños y destinos, tanto para hombres como para mujeres.

Nosotros, ustedes y ellos se anota un acierto más como compañía, ahora con el debut como escenógrafo del ilustrador y diseñador Sergio Cupido, quien da muestra de creatividad e ingenio, ahora, en un escenario.