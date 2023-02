Mujer asegura que fue despedida de manera injustificada del IVEA

Con pancarta en mano, Rosa Amira se manifestó en una de las puertas principales de Palacio de Gobierno para denunciar que fue despedida de manera injustificada del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA).

La extrabajadora buscaba ser atendida por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, a quien, dijo, le explicaría a detalle “todos los malos manejos que se hacen al interior del IVEA”.

¿Qué cargo desempeñaba en el IVEA?

Indicó que se desempeñaba como jefa del Departamento de Análisis del Aprendizaje, perteneciente a la Subdirección de Acreditación y Sistemas de Control Educativo del IVEA, donde fue notificada sobre su despido ayer 1 de febrero.

Dio a conocer que laboró durante cuatro años en el IVEA y en ninguna ocasión había tenido problemas o sido señalada por no cumplir con sus actividades.

Refirió que fue despedida luego de que en redes sociales circulara un video en el que aparece jalando a su gata, hecho que se consideró maltrato animal, pero que, según ella, se debió a que presuntamente se sintió amenazada por un hombre que le gritó.

“Saqué a caminar a mi gata y hubo un momento en que, sí lo reconozco, la gatita se cansó, se estaba arrastrando. Un señor me empezó a gritar violentamente, porque en ese momento no cargué rápidamente a mi gata. Me espanté de la gritoniza que me puso y porque es un varón y me dio miedo responderle. Lejos de cargar a la gata la jalé y la metí rápido a la cajuela de mi carro. Sí, lo acepto, no fue la mejor manera, pero se hizo viral, considero que tampoco fue realmente el motivo para que me despidieran”, argumentó en su defensa.

Consideró que el verdadero motivo por el que la despidieron fue que denunció al Subdirector de Acreditación y Sistemas de Control Educativo, José Jacobo “N”, por presunto acoso laboral y sexual.

“Quiero que el señor gobernador me escuche, que tenga conocimiento, para que por lo menos las mujeres que lleguen ahí que sepan de este señor. Yo aguanté 4 años y me dejó marcada. Solamente yo sé lo que pasé y aquí voy a mencionar varios nombres y varias cosas que se han estado dando”, expuso.

Manifestó que por estos hechos presentó una denuncia en la Unidad de Equidad del Instituto; sin embargo, no tuvo resultados y “por el contrario, fue amenazada por su agresor”.