Mujer trans no podrá ser reina del Carnaval de Veracruz

Veracruz, Ver.- Karla Coronado Grijalva, quien manifestó ser la primera persona transexual reconocida legalmente como mujer en el municipio porteño, no podrá participar como reina del Carnaval de Veracruz.

Y es que de acuerdo al presidente del Comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga el reglamento del Carnaval es claro al establecer que deber ser mujer de nacimiento para poder para contender por la candidatura, requisito que no cumple.

Luis Antonio Pérez Fraga | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Aunado a que hizo ver que, por ello se creó una corte real para la comunidad de la comunidad LGBTTTI para que quienes aspiren a formar parte de la misma puedan participar sin problema alguno.

“Bueno él o ella ahora (Karla), no es nacida mujer y el reglamento es muy claro al decir, mujer de nacimiento, esto con la intención de darle su lugar pues a las mujeres. Sí hay alguien que quiera ser reina gay o reina trans para eso existen los concursos”, precisó.

En ese sentido el presidente del Comité de Carnaval descartó que vayan incurrir en un acto discriminación en contra de Karla Coronado, quien manifestó su intención de buscar la candidatura a soberana de las fiestas del Rey Momo de 2021.

“Pues no, hay un reglamento es muy claro que lejos de desprestigiar, ubica a cada quien en su área. Sí alguien es transexual puede ser rey o reina. Lo mismo gay y lo mismo heterosexual porque si no, no tendría derecho las mujeres a ser reinas en ese sentido. También sería injusto que una mujer se inscribiera para ser reina trans pues le llevaría ventaja en cierto sentido, entonces para eso hay categorías y cada género tiene su oportunidad”, declaró.

Recordar que bajo los efectos de un amparo federal, Karla Coronado Grijalva, logró recientemente modificar su identidad sexual en su acta de nacimiento, reconociéndola legalmente como mujer ante el Registro Civil.