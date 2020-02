Mujer y trabajadora del volante: desconfiar de todo aquel que pida una carrera

Xalapa, Ver.- Durante los más de 12 años que lleva como taxista, Eva María Zayas Alarcón ha tenido que soportar piropos e insultos de parte de hombres, ya sean pasajeros o que la ven pasar por las calles.

Reconoció que ese tipo de situaciones no son diarias, aunque son suficientes para no trabajar a gusto y desconfiar de todo aquel que le pida una carrera.

Recordó que en una ocasión fue golpeada por un pasajero que se negó a pagar una corrida:

Esa vez me quedé con la impotencia pues en caso de responder la agresión no sabía a quién me enfrentaba sin omitir que por trabajar en el transporte público nos pueden denunciar y se puede perder hasta la concesión en agravio del patrón

Al hablar sobre el movimiento nacional “Un día sin mujeres”, programado para el 9 de marzo, dijo que es importante levantar la voz, porque han sido muchas mujeres las agredidas de diversas formas, además de que es una manera para que las autoridades escuchen el llamado y reconocer que el sector femenino necesita de su apoyo.

Orgullosa de su trabajo y de ser mujer, dijo que participará en el movimiento para exigir respeto, pues en su caso, como taxista, los riesgos son a diario y una forma de agresión común son los piropos.

El trabajo como taxista requiere de mucha fortaleza mental para mantener la calma, especialmente si se trata de mujeres, pues es frecuente que haya pasajeros que quieran pasarse de listos, señaló.

Sostuvo que varias empresas e instituciones permitirán a las mujeres faltar a sus labores diarias para que se unan al movimiento, lo que demuestra, señaló, que hay una mayor sensibilidad en beneficio de ellas.