Mujeres artistas derrochan talento en la Capital

Xalapa, Ver.- La intérprete xalapeña Rosaura González Ramírez considera que es su deber no sólo cantar las piezas famosas sino indagar en las que han compuesto varias mujeres que no tuvieron la difusión necesaria para ser reconocidas, por lo que durante los meses en los que se ha extendido el confinamiento, se ha abocado a buscar nuevos repertorios.



Hay muchas piezas de mujeres que no han tenido la fama que sí alcanzaron sus contrapartes varones, dijo, por lo que su labor como cantante va mucho más allá y pretende poner piezas de Ángela Peralta, diva mexicana del siglo XIX, que compuso piezas para interpretar y mostrar sus habilidades; de las hermanas Pauline Viardot y María Malibrán, de Clara Schumann y de Fanny Mendenlsohn, entre otras prolíficas compositoras opacadas por los varones que les rodeaban.

La también integrante del Coro de la Universidad Veracruzana ha aprovechado el tiempo para preparar dos recitales: uno de compositores mexicanos y españoles –sus dos nacionalidades–, y otro con arias de Gioachino Rossini, que no son muy conocidas.



Durante estos meses que ha pasado en casa, Rosaura ha tenido la oportunidad de trabajar con el proyecto Ópera Xalapa en la puesta en escena virtual de la obra La flauta mágica, así como en la animación virtual de La danza macabra, que hizo su padre, el músico y compositor Francisco González Christen para su canal de You Tube.

Para la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana trabaja en un ciclo de canciones mexicanas con obras de Blas Galindo y Silvestre Revueltas. En éste interpretará Pequeñas canciones sobre poemas de García Lorca con música de Revueltas y Arrullo y Madre mía de Blas Galindo.



Aunque trabaja con optimismo, indicó que como cantantes, la tienen difícil, ya que no pueden trabajar sin cubrebocas, por lo que no sabe hasta cuándo volverán a los escenarios, mientras tanto está ocupada en preparar una puesta en escena del compositor Henry Purcell que sería parte del 20 aniversario del grupo de danza y música Katarsis, que presiden sus padres, la maestra y coreógrafa Angélica Ramírez y Francisco González Christen.



Asimismo se ha dado a la tarea de compartir a través de las redes sociales del compositor del exilio español Simón Tapia Colman, quien vino a México en la época en que su abuelo el escritor y traductor Francisco González Aramburu trabajaba en Xalapa.

Dana Salguero lanza “Desde que no estás”

La cantautora argentino-mexicana Dana Salguero se ha mantenido muy ocupada durante esta contingencia al realizar el nuevo sencillo “Desde que no estás”, que representa su primera experiencia a distancia, con la colaboración de músicos de Argentina y la Ciudad de México. Dana grabó sus voces en el estudio xalapeño Almas negras. El video que acompañará al sencillo fue filmado completamente en el centro de esta ciudad.



El lanzamiento de #DesdeQueNoEstás está disponible en plataformas digitales, lo que tiene a Dana muy emocionada por el nuevo sonido y esta nueva experiencia. “Espero lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos al hacerlo", dijo en entrevista vía telefónica.

Cortesía | Dana Salguero

Esta es una canción de "pop experimental" para bailar y resignificar. Es una canción que intenta resignificar el término "soledad", acercándolo a conceptos relacionados con la plenitud, el autoconocimiento y el desarrollo personal del verdadero “self”. La historia sociocultural se encuentra trazada por la tercera ola del feminismo, reestructurando conceptos y replicaciones morales que invitan al género femenino a reflexionar sobre la idealización de los vínculos "monoparentales"., donde aparecen los ejecutantes de danza contemporánea, de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, quienes a través de su ejecución abordan el tema de la autorrealización y el autoconocimiento, temas que aborda Dana en la melodía.Dana y un grupo reducido de artistas y productores aprovecharon los bellos escenarios xalapeños, donde filmaron de madrugada para aprovechar las luces del amanecer, así como la quietud de las calles vacías. Erik Tenorio estuvo a cargo de la dirección y edición del video.el talentoso productor argentino, se encargó de la postproducción y del mastering; Mariano Gillio estuvo a cargo de la programación de baterías desde Buenos Aires, Argentina; mientras que desde Xalapa participó José Luis Valerio en las guitarras eléctricas; Carlos Canales Cabello, en el bajo eléctrico, y David Silvestre Vallaruel Rodríguez, en teclados, desde la Cuidad de México.