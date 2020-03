Mujeres comerciantes sí trabajaron, porque dependen de su ingreso diario

Boca del Río, Ver.- Aunque algunas mujeres apoyan el paro nacional realizado este lunes 9 de marzo, tuvieron que salir a trabajar y abrir sus negocios como cualquier día normal, porque de eso depende su economía.

Doña Carmen Salas, propietaria de un negocio de antojitos ubicado en un fraccionamiento de clase media alta en Boca del Río indicó que, aunque hubiera querido no abrir la fonda, tuvo que hacerlo porque de lo contrario no completaría para el gasto diario y los compromisos a pagar desde renta, agua, luz y demás.

Me enteré del paro y claro que estoy en contra de la violencia, de los asesinatos contra mujeres y niños, pero tengo que salir a trabajar, yo vivo al día y dependo de este negocio para poder comprar lo de mi comida, para mantener a mi hija, no tuve opción y la gente está viniendo a comprar como de costumbre

Doña Carmen Salas, propietaria de un negocio de antojitos / Foto: Ingrid Ruiz Rivera | Diario de Xalapa

El negocio estaría abierto como un día normal, por la mañana ofreciendo antojitos, al mediodía comida corrida y por la noche también fritangas.

“Si es día completo, no puedo parar, yo tengo mi tarifa diaria de lo que debo de juntar para pagar los gastos y el no abrir un día para mi si sería complicado que bueno que las grandes empresas les dieron el día a las mujeres y que se los van a pagar pero no todas tenemos ese privilegio”, agregó.

De igual manera Ubaldina Velázquez, quien es dueña de una tienda de abarrotes, también tuvo que abrir el negocio, aunque lo hizo vestida de morado para apoyar el movimiento desde su centro laboral.

“Todo mi apoyo a las mujeres, pero si yo no trabajo no tengo entrada de dinero, este es mi negocio y si no lo abro pierdo, además que tengo que pagarles a los proveedores que justamente el lunes vienen a cobrarme”, señaló.