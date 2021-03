Mujeres de Morena en Veracruz esperarán cauces legales sobre procedimiento contra Félix Salgado

Boca del Río, Ver.- La candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero polarizó las filas de Morena y de la sociedad en su conjunto pero esperarán la resolución de los cauces legales afirmó Celia Trinidad Luna Pacheco regidora de Morena en el ayuntamiento de Boca del Río y delegada al Congreso de Movimiento de Regeneración Nacional.

Argumentó que no se ha ratificado la candidatura del exsenador, sino que hay un procedimiento en curso que definirá su situación.

No obstante, dijo que como mujeres no pueden hacer linchamientos mediáticos, sino que esperaran la resolución de las autoridades que están a cargo de la investigación.

“Eso ha polarizado mucho a las filas de morena y a la sociedad en su conjunto y realmente hasta donde tengo conocimiento no se ratificó, se está reponiendo un procedimiento para hacer encuestas, el asunto es que la posición de nosotras es que no debemos hacer linchamientos mediáticos, ya sabemos que existen los cauces legales para definir esa situación hay que esperar esos cauces legales, nuestra posición como mujeres es que se sigan los cauces legales no nos vamos a prestar al linchamientos, vamos a esperar”, dijo.

En rueda de prensa informó que las mujeres de Morena crearan un comité de redes de apoyo para dar asesoría legal a víctimas de cualquier tipo de violencia.

Aseguró que la intensión de dicho comité para dar apoyo a las mujeres que sufren de algún trato desigual, discriminación, violencia en los espacios donde se desenvuelven.

“Nuestra intención es empezar a organizarnos porque vemos muy arraigado el machismo, el sistema patriarcal, estamos conscientes que hemos sido activistas políticamente para acceder al poder esa fue la lucha, pero ahora queremos enfocarnos a la cuestión feminista, organizarnos para luchar”, agregó.