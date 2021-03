Mujeres marchan en apoyo a Guillermina, exesposa de Rogelio “N”

Xalapa, Ver.- Este viernes un grupo de mujeres salió a marchar en la capital del estado para mostrar su respaldo a Guillermina, exesposa de Rogelio “N”, quien asegura haber sido víctima de violencia por parte de su expareja.

Lizeth, una de las integrantes, dijo que protestaban en representación de todas las mujeres, pero sobre todo de Guillermina, en contra de la violencia de género.

“Venimos en representación de las mujeres y sobre todo de Guillermina porque es una mujer que fue maltratada y golpeada por su esposo el militante político perredista Rogelio “N.

Señaló que, con esa marcha, exigen justicia en ese caso y en el de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia física y verbal.

“Somos el grito de las que ya no tienen voz”, “#Guillermina No estás sola”, “México feminicida”, “Guillermina no toleres el maltrato”, decían algunas de las cartulinas que portaban las mujeres que protestaron.

Guillermina habría denunciado violencia por parte del perredista, actualmente detenido por el delito de ultrajes a la autoridad.