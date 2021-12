Mujeres: otra visión sobre concursos de belleza

La atleta xalapeña Olimpia Juárez, quien recientemente se trajo a Veracruz una copa nacional en 5 mil metros planos y el próximo año representará a México en Finlandia, ahora participa en el certamen de belleza Señora México, puesto que la mujer debe reinventarse y aprender cosas nuevas todos los días, señala.

La atleta agradece a Diario de Xalapa porque siempre le ha apoyado a lo largo de los diez años que tiene en el atletismo, por lo que ahora sus seguidores se sorprenden al verla participar en un concurso de belleza, “pero sí me gustaría contagiar a las mujeres en otro giro”.

Su reto en éste, dice, es aprender, ya que nunca es tarde para hacerlo, pues como mujer se puede reinventar y aprender todos los días.

Recuerda que fue a través de una convocatoria abierta a mujeres empresarias, emprendedoras, entusiastas; a mujeres que aman su edad y su género, donde se enteró del certamen Señora México, que cuenta con dos categorías: Oro y Diamante. Ella participa en Diamante, donde la edad de las concursantes oscila entre 40 y 50 años, pues tiene 45 años.

SIN ESTEREOTIPOS, a participar

Opina que el concurso Señora México es para ella un parteaguas, ya que se ha estigmatizado a los concursos de belleza, pues se dice que “hay trabajo por debajo de la mesa, que gana la que tiene más dinero o relaciones, pero por lo regular participan mujeres jóvenes que no tienen un perfil de seguridad, experiencia y a nuestra edad sí podemos discernir cuando un certamen tiene un objetivo diferente, un objetivo sustancial, que creo, es el caso del certamen Señora México”.

Destaca que su preparación física para participar en éste es constante, pues al ser una atleta profesional que representará a México y a Veracruz en Finlandia, en junio de 2022, tiene muy presente la disciplina, concentración, y objetivos.

“Mi preparación es diaria, desde que me levanto, me visto, leo, es un todo; por eso no lo veo como un certamen de belleza y si llego a representar a Veracruz tendré que tener una preparación precisa de conocimiento y no sólo física”, destaca.

Olimpia Juárez indica que recientemente estuvo en Guanajuato donde ganó una copa nacional. La campeona nacional de 400, 1500 y 5000 metros planos, explica que son tres distancias muy distintas, una es de medio fondo y otra es de velocidad. Representar a México en Finlandia, reitera, requiere una ardua preparación, además, actualmente se encuentra compaginando el certamen de belleza y su preparación para el evento deportivo.

“Yo creo que todo se puede, todas las mujeres que tenemos hijos sabemos lo que es organizarse en casa y sacarlos adelante; yo creo que aquí se trata de voluntad y todo se puede hacer”.

La atleta, que también ha sido modelo y coreógrafa, cuenta con las tablas para representar a Xalapa en el certamen Señora México, por lo que no duda de que su papel será destacado.

Representar a Veracruz

“El deporte, como sabrás, no cuenta con los apoyos”, por lo que tendrá que convocar a varios eventos para recaudar fondos, gracias a que cuenta con el apoyo de muchos empresarios quienes le apuestan a “que si voy, voy a ganar”, sostiene.

La atleta xalapeña concluye que participa en la categoría máster, así como en la libre y les he ganado a sus compañeras más jóvenes, como sucedió en Guanajuato, donde una de las favoritas era una atleta de Michoacán, pero ella se impuso en los 5 mil metros planos, lo que, insiste, llama la atención porque se preguntan “cómo es que una mujer de 45 años gana. Ahí está una meta más que se cumplió, vamos por otra”.

Concursos no solo son belleza

Las seis participantes en el certamen de belleza Miss Xalapa y Miss Banderilla, que se preparan para la fase final que será en enero próximo, donde participarán con una presentación artística, traje de baño y de gala, descartan que éste sea sólo para lucir su belleza, ya que les permite alzar la voz por personas que no pueden hacerlo.

Para Margory Lozano Hernández explica que mientras más se adentra en el certamen se da cuenta que se requiere mucha disciplina, disposición, carácter, carisma y empatía. Estar en éste le ha permitido tener un desarrollo personal muy grande, además ha encontrado muy buenas amigas, pues tienen muchas cosas en común y van por el mismo objetivo.

Ruby Ruiz apunta que de cada una de sus compañeras ha podido aprender algo porque el ambiente de trabajo es muy productivo. “Me gusta porque te enseña mucho a cómo expresarte; me gustaría seguir porque he conocido personas nuevas que me han apoyado mucho”.

Para Dione Portilla este fue un año muy complicado porque tuvo graves problemas de salud y estuvo a punto de morir, por lo que este certamen representa para ella una segunda oportunidad. “Más allá del título Xalapa o Banderilla, obviamente queremos la corona, pero es importante el aprendizaje que conlleva”, indica la joven.

Por su parte Sara Mata indica que se dedicó a la danza durante muchos años con Frida Cortés, coordinadora general del certamen, señala que jamás se imaginó estar en este mundo porque estaba dedicada al estudio. Estudió medicina y ahora cursa las carreras de piloto aviador e ingeniería en biotecnología.

Kate Ruiz comparte que “aunque soy nueva en esto es algo que desde pequeña me llamaba mucho la atención", pero los comentarios: “no cualquiera puede, cuesta demasiado estar ahí” la desanimaban, sin embargo se le presentó la oportunidad y decidió dársela y ver qué era lo que podía hacer “porque al principio todo se basa en un crecimiento personal, creérsela para después proyectar, lo acepté y ha sido una experiencia muy grata”.

Isabel Falcón quien ya había tenido la oportunidad de participar en otro certamen, comparte que lo que le gusta es que no está ahí sólo para verse bonita sino para apoyar una causa, por tanto considera que los certámenes Miss Xalapa y Miss Banderilla son una plataforma a través de la que se puede alzar la voz por otras personas, por lo que ella ha decidido abordar el tema del desempleo.