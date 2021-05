Mujeres panistas advierten voto de castigo para su partido

Veracruz, Ver.- En el Partido Acción Nacional de Veracruz (PAN) no todos somos “Miguel”, por lo que en las próximas elecciones del 6 de junio habrá voto de castigo, así lo manifestaron un grupo de mujeres militantes y simpatizantes de ese organismo político.

En voz de la ex diputada federal, Gabriela Ramírez Ramos, lamentaron la situación que se está viviendo al interior de ese instituto político, con la supuesta imposición de Miguel Ángel Yunes Márquez y posteriormente el relevo de su esposa al ser descartada su candidatura por el Tribunal Electoral del Estado.

Acusó que se ha perdido la dignidad, los valores y principios en el partido blanquiazul, al considerar que está sumiso a los caprichos de la familia Yunes.

“Donde el hecho de no ser de la familia Yunes, de no ser del equipo de Miguel Ángel Yunes no tienes posibilidad alguna de ser candidata, de alzar la mano. ¿Qué no hay más militantes en Acción Nacional que no sean Yunes?”, cuestionó.

Gabriela Ramírez, recordó que más del 50 por ciento del padrón del PAN en el puerto de Veracruz son mujeres, por lo que deberían ser tomados en cuenta todos los militantes que son gente de trabajo y tienen trayectoria.

En rueda de prensa agregó que Yunes Márquez está atentando contra la integridad de las mujeres al utilizar a su esposa como escalón para cumplir un capricho de una candidatura que, desde antes del 14 de febrero, ya se sabía lo que pasaría al no cumplir con el requisito del domicilio del puerto de Veracruz para poder ser candidato.

Recordó que el PAN ha estado criticando lo ocurrido a nivel nacional con la candidatura de Morena en Guerrero, y en Veracruz puerto están haciendo lo mismo.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Mencionó que en el PAN existía la democracia y no el dedazo o compadrazgo por lo que no dudó al decir que habrá voto de castigo contra el PAN, porque muchos militantes están inconformes por las irregularidades cometidas.

Aseguró que no van a renunciar al partido, y quienes deberían de renunciar tendrían que ser los Yunes, a quienes invitó a formar un partido donde sólo sean ellos y sus amigos y de esta manera poder violar a su antojo la democracia interna como lo están haciendo en el partido albiazul.