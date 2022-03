Mujeres se hacen sentir en Veracruz en el 8M

Al grito de "No que no, sí que sí, ya volvimos a salir", xalapeñas marcharon por las calles de Xalapa para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y exigir el respeto irrestricto a sus derechos.

El contingente, conformado por mujeres de todas las edades, salió del Teatro del Estado cerca de las 13:45 de la tarde para recorrer las calles de la ciudad y concluir en la plaza Lerdo.

En los alrededores del teatro hubo un importante despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil y Policía Municipal de Xalapa, mismos que encapsularon la marcha y avanzaron a la par de las manifestantes. De igual forma, la marcha fue acompañada por personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). En medio de música de batucada y consignas feministas, las manifestantes de todas las edades recordaron los casos de violencia de género y exigieron a las autoridades resolver los casos de feminicidio que se han presentado en la entidad. Por primera ocasión, se tuvo la participación de un colectivo de mujeres con discapacidad física, visual y auditiva que marcharon al inicio del contingente.

Los gritos de "Justicia, Justicia", "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más" y "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", retumbaron fuertes por las calles y los rostros de mujeres desaparecidas y asesinadas fueron colocados en las paredes y postes.

Entre el contingente, familiares y amigas de las víctimas recordaron las deudas pendientes que tiene la justicia con ellas. A la altura del Monumento a la Madre, un grupo de mujeres trepó a la estatua lo que desató un conato de bronca entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo no pasó a mayores.

Con pancartas y consignas marcharon sobre la avenida Ávila Camacho. | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

La movilización continuó avanzando por las calles del centro Xalapa. Casi al final del recorrido, en la iglesia del Beaterio, ubicado en la calle Zaragoza, feministas realizaron pintas en las paredes, desde el interior del recinto católico fue lanzando humo en contra de las mujeres.

A lo largo del trayecto, fueron colocados carteles con los nombres y fotografías de hombres acusados de acoso, violación y abuso. Además se montó un "tendedero" en donde denunciaron a cerca de una centena de hombres.

La marcha concluyó cerca de las cuatro de la tarde en la plaza Lerdo aunque la concentración se prolongó por varias horas más.

Alto a la violencia en Orizaba

ORIZABA, Ver.- “Ni unas más, ni una más, ni una asesinada más”, “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Con falda o pantalón, respétame cabrón”, “con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca”, gritaron cientos de mujeres de todas las edades, que con motivo del Día Internacional de la Mujer salieron a las calles a exigir respeto a sus derechos, que cese la violencia hacia ellas y que se les provean espacios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos para la interrupción legal del embarazo.

Integrantes de colectivos feministas caminaron por la principal calle de la ciudad, desde el Poliforum Mier y Pesado hasta el Parque Central visibilizando con gritos y cubriendo con una tela negra los ojos de estatuas ubicadas a lo largo de la Calle Real, entre ellas el monumento a la vida y pintas en el Palacio Municipal, la violencia que afrontan en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven.

Mujeres protestaron en el centro histórico de Orizaba. | Foto: Miguel Castillo | Diario de Xalapa

Estas expresiones, señaló Luz María Reyes Huerta, activista de Marea Verde Altas Montañas son la única forma de exigir, muchas de ellas, justicia, porque llegaron al hastío por la constante violencia que resienten. “A lo mejor no nos ha tocado perder a una hija, hermana o a nuestra madre, pero atravesar por una situación difícil y acudir a las autoridades y que te encuentres con que no hay sensibilidad y te revictimizan, que no hay acceso a la justicia, hacen que lleguen a romper y, como decía una compañera de México, el que quiera romper que rompa y el que quiera pintar, que pinte y el que no, que no estorbe. Llega a tanto el hartazgo que se ha derivado en eso”, aseveró.

Aunque el contingente fue numeroso y se hizo escuchar, la población que lo encontró a su paso, respetó la manifestación, que llegó hasta el Centro Histórico de la ciudad, donde colocaron la antimonumenta.

En Orizaba, dijo, buscan apertura y entablar un diálogo constructivo con las autoridades para que entiendan la postura del feminismo, y si es necesario “ponemos a su disposición los pocos conocimientos para sensibilizar al Ayuntamiento y los de la región”, y es que dijo, no es posible que en este día se felicite y entreguen flores a las mujeres, porque no es para eso la conmemoración Finalmente, cabe señalar que el paso del numeroso contingente no ocasionó el cierre de comercios en el centro de la ciudad.

Se unen a la lucha en Córdoba

Córdoba, Ver. - Conmemorando el 8M, la colectiva Koolelm de la ciudad realiza marcha para recordar a las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia, colocan mantas, cartulinas y cartones con consignas en los pilares del Palacio Municipal de Córdoba. Pocos minutos después de las 3:00 de la tarde, un contingente de más de 200 mujeres, adolescentes y menores de edad salieron del conocido Patio de la Estrella de la calle 3 y avenida 3 para recorrer un largo trayecto sobre esta vialidad hasta girar en la calle 17 e incorporarse a la avenida 1 donde finalizaron su protesta en el parque 21 de Mayo.

Realizando pintas sobre el parque 21 que fueron "cubiertas" por ellas mismas, las consignas feministas fueron retratadas en colores blanco, morado y verde, pero también fueron colocadas sus cartulinas, cartones y mantas con consignas en los pilares del Palacio Municipal.

Decenas de mujeres protestaron frente al palacio municipal de Córdoba. | Foto: Jaime Ramírez | Diario de Xalapa

Carteles como "no es no que no entiendes Gastón", "las niñas no se tocan", "soy fuego y nadie me apago", son algunas de las consignas que las manifestantes iban gritando en el trayecto. En el asta bandera ubicada en Parque 21 de mayo, fue colocado un pañuelo color morado que a decir de las protestantes fue un símbolo de respeto hacia las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia.

Cabe hacer mención que durante la marcha a los medios de comunicación se les pidió mantener una distancia de 5 metros así como de no retratar de frente a los menores de edad. Al finalizar la marcha se interpretó a una sola voz la canción "Sin Miedo" que ha sido emblemático en cada una de estas marchas.





Brujas del Mar hicieron pase de lista de víctimas

Boca del Río, Ver.- Con el pase de lista de algunas víctimas de feminicidio en Veracruz, mujeres se unieron en una misma voz para exigir justicia en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Luego de una marcha que inició en la plaza Dorada el contingente convocado por la colectiva feminista Brujas del Mar avanzó hacia la plaza de los Valores en el Distrito Boca en donde el pronunciamiento fue en contra de los feminicidios, por erradicar la violencia y pedir justicia por todas las mujeres que han sido calladas, violentadas, agredidas y que aún sufren de algún tipo de violencia.

Feministas de todo el estado exigen alto a la violencia contra las mujeres. | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Con pancartas en mano con diversos mensajes la mujeres demandan vivir en total tranquilizad, que haya igualdad de condiciones, respeto a sus derechos pero sobre todo que no haya violencia. Durante la concentración se realizó el pase de lista donde retumbaron los nombres de Columba, Ingrid, Lorena, Karen, Lizbeth, Michelle, Itzel, Vera y otras más mujeres a quienes les arrebataron la vida. De acuerdo con la vocera de la agrupación, Arussi Unda Garza la lista de víctimas es enorme pero es más grande el pendiente de justicia ya que casos como el de Claudia Alondra ocurrido en Veracruz desde el 2017 aún no han sido resueltos y el feminicida sigue prófugo. Otro caso por resaltar es el de la joven Montserrat quien también es otra víctima de la violencia feminicida y su agresor Marlon “N” aunque es buscado por la justicia a casi dos años del hecho continúa libre.

Durante la concentración se les dio voz a algunas menores quienes expresaron el sentimiento de miedo e inseguridad con el que viven a pesar de su corta edad. La marcha se realizó en calma y bajo el resguardo de las autoridades de la Policia Estatal y Tránsito quienes cerraron los accesos para que las mujeres avanzaran con tranquilidad. Durante la marcha participaron cientos de mujeres de todas las edades.

También levantaron el puño en la zona conurbada

Boca del río, Ver.- Mujeres de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se sumaron a la manifestación convocada a nivel nacional como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, también denominada como 8M.

El punto de encuentro fue el monumento de los Niños Héroes ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río, frente a las instalaciones de la Fiscalía Regional del Estado; en donde mujeres de todas las edades comenzaron a reunirse desde las 17:00 horas.

Minutos después, partieron en una marcha sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho hasta llegar a la Plaza de la Soberanía, en donde se encuentra la “antimonumenta” contra los feminicidios, en la ciudad de Veracruz. Durante la marcha las mujeres lanzaron consignas en contra de la violencia de género, pidieron un alto a la impunidad en los casos de feminicidios, y exigieron a la sociedad y las autoridades un cambio en la conciencia en general. Al llegar al punto final, se leyó un pronunciamiento conjunto en el que se expresaron los reclamos por el modelo patriarcal, así como el machismo que existe en diversos ámbitos de la sociedad y el acceso a los derechos. "Nos quieren con la cabeza agachada soportando y aguantando las injusticia, este gobierno que lo único que hace este día es prender unas luces moradas en el palacio municipal, creyendo que con eso yo me voy a sentir más tranquila ante la ola de feminicidios que estamos viviendo día con día", de leyó en la Plaza de la Soberanía.





Mujeres de la zona conurbada se unieron al llamado del 8M. | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Las manifestantes lamentaron que no existan acciones integrales de las autoridades para combatir la violencia de género y, por el contrario, se utilice esta fecha solo para organizar eventos aislados y la iluminación de edificios públicos.

"Hoy estamos aquí reunidas para alzar la voz nuevamente, porque se quejan cuando venimos a romperlo todo, porque nos tachan de violentas, mientras la clase alta, el mal gobierno y las autoridades que abusan de su poder gozan de sus privilegios".

La marcha, a diferencia de otras y otros años, no fue separatista, pues las organizadoras permitieron la participación de hombres, con la finalidad de expresar ante estos las necesidad de un cambio de pensamiento.

"Creemos que en esta ocasión, hombres y otros que quieran acompañar y reaprender, vean con sus propios ojos lo que las mujeres sufren diariamente".

Por otra parte, Arantxa Aguilar, una de las organizadoras de la marcha del 8M en Boca del Río, afirma que la convocatoria se hizo para que esta fecha sirva como una forma de visibilizar la violencia que existe en contra de las mujeres.

La activista señala que en México se vive en una sociedad machista que normalizó las agresiones en contra de las mujeres, es por lo anterior que pide un cambio desde casa.

“10 feminicidios al día, decenas violaciones al día, la maldad del hombre ha incrementado de una manera increíble y pues venimos a luchar para concientizar, sobre todo a aquellos que creen que no vale la pena esta causa y que venimos sin razón”.“

La joven hizo mención de casos que indignaron a la sociedad, como fue el femincidio de la joven Monse Bendimes, tras señalar que se trata de casos que forman parte de la violencia feminicida y el machismo en el país.

“Es importante educar a nuestros hijos y nuestras hijas, educar a los demás, de ser conscientes de que vivimos en sociedad y lo que tenemos que hacer es cuidarnos”.





Con información de Ingrid Ruiz, Danytza Flores, Mayra Figueiras y Guadalupe Castillo