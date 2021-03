Si me dicen neni no me ofenden, dice emprendedora

Veracruz, Ver.- Andrea y Lupita son dos mujeres jóvenes que no se conocen entre sí pero que comparten muchas similitudes; las dos son madres de familia que no cuentan con el apoyo de sus parejas, porque la primera es viuda y la segunda es madre soltera y que vieron en el negocio de las ventas en redes sociales la oportunidad de generar dinero organizando sus tiempos sin descuidar el rol de mamás, formando parte de las llamadas “nenis”.

Hasta hace un año atrás, Andrea Esquivel contaba con el apoyo de su esposo César quien trabajaba en una empresa de plataformas, un empleo muy bien remunerado que le permitía pagar los gastos de ella y sus tres hijos; una niña de 12 años y dos pequeños de 4 y 2 años, sin embargo con la pandemia del Covid-19, su marido fue una de las víctimas de este virus mortal.

Andrea Esquivel / Foto: Cortesía | Entrevistada

Aunque han pasado 8 meses desde que quedó viuda la empresa no le ha pagado los seguros correspondientes por lo que, previendo esta situación, de la última nómina de su esposo, dispuso de una parte para comprar productos y empezar a vender en las redes sociales.

“En medio de todo el dolor por la muerte de mi esposo y las vueltas que tuve que dar para cobrar los seguros y quedar amparados que por cierto no me han resuelto nada, lo primero que pensé es que mi marido ya no iba a estar, que yo quedaba al frente de todo y tenía que ver por mis hijos así que de la última nómina invertí los primeros seis mil pesos para comprar productos y empezar a venderlos para generar dinero para el alimento de mis hijos”, explicó.

Se contactó con una proveedora de productos novedosos e inició su negocio de venta en línea, anunciándose en las distintas plataformas, más que nada en el Facebook y organizar las entregas de acuerdo con sus tiempos.

Comentó que, aunque el negocio resultó ser bueno porque logró recuperar la inversión se deben tomar en cuenta muchas medidas de seguridad por lo que prefiere vender solo a mujeres.

“Yo anuncio los productos en Facebook y la gente me contacta vía inbox, si les interesa quedamos en algún punto para hacer la entrega, siempre prefiero quedar en el Tranvía del Recuerdo en Veracruz, como que es el punto de mucha gente, es céntrico y está a la vista de todos. Hay algunos hombres que me preguntan acerca de los productos y me piden que les entregue en otros lados, pero prefiero no quedar con ellos por seguridad mejor compro puros productos de novedad para mujeres y niños para estar en contacto únicamente con mujeres”, explicó.

Andrea Esquivel / Foto: Cortesía | Entrevistada

Estimó que este negocio permite generar ingresos semanales de hasta mil 800 y recuperar la inversión rápidamente vendiendo productos novedosos.

Lo más importante es que sólo dedica entre tres a cinco horas, tres días a la semana para hacer las entregas diarias en puntos específicos.

“Yo en las publicaciones pongo los días que entregó y los horarios para juntar dos o tres personas y que valga la pena el viaje, que salga también para el camión y no esté dando tantas vueltas, otra medida de seguridad es que pido el número para hablarles y comprobar que sea real que exista la persona”, agregó.

No obstante, el negocio por redes no solo se concreta en productos novedosos, tecnológicos o ropa sino también en alimentos ya que con el encierro la gente dejó de acudir a restaurantes y empezó a pedir comida en línea.

Lupita Ortega, trabaja desde casa elaborando desayunos que anuncia en las redes sociales para hacer las entregas a domicilio, principalmente paquetes.

Lupita / Foto: Cortesía | Entrevistada

Madre soltera de dos niñas de 4 y 2 años de edad, no tiene tiempo de trabajar en un empleo formal porque los horarios no le permitirían cuidar a sus hijas, sino que tendría que trabajar para pagar una nana.

“Me asocié con una amiga de la universidad para hacer desayunos y entregarlos a domicilio, todos los días ponemos el menú en el Facebook para que la gente lo vea y si les interesa nos contacta y lo entregamos donde nos digan en su casa, en el taller, me es super fácil porque dedicó la mañana a las ventas y ya tengo toda la tarde para cuidar a mis hijas y con el dinero que gano pago la leche, pañales y ahí vamos” dijo.

Lupita / Foto: Cortesía | Entrevistada

Comentó diariamente invierte entre 300 a 700 pesos para la compra de los productos y de acuerdo a los pedidos que tiene es como elabora los paquetes para evitar desperdicios, funcionando como un restaurante móvil pero sin pagar impuestos ni sueldos a empleados, pues ella misma hace todo.

Neni no es un insulto, es saber salir adelante: Luz

Veracruz, Ver.- Luz María Hernández Beltrán, afirma que el término “Neni” no significa un insulto para ella, por el contrario, es la forma en la que se le llama a las mujeres que emprenden un negocio de ventas en líneas a través de redes sociales, con la finalidad de obtener ingresos para sus familias.

Es por ello, que para ella se trata de un motivo de orgullo y trata de tomar ese término por el lado positivo.

Foto: Cortesía | Entrevistada

“Lo tomo por el lado amable, algunos lo consideran una ofensa, porque dicen que no está bien, pero realmente estamos en un tiempo en el que le damos un nombre a todo y a todos, solamente tomarlo por el lado positivo y ver que a pesar de la pandemia y de la situación estamos viendo la manera de cómo llevar ingresos a la casa”.

En el caso de Luz Hernández, ella lleva cuatro años dedicándose a la venta de productos en línea, utilizando la red social de Facebook, es decir, antes de que se pusiera de moda el término Neni que se hizo popular en redes sociales.

Aunque es maestra de primaria, afirma que las ventas a través de redes sociales le permiten a completar para el gasto de su familia, ya que ella se hace cargo de mantener a sus dos hijos.

De hecho, relató que comenzó a vender productos en internet, motivada por generar un ingreso extra para cubrir las necesidades de su hogar, ya que el sueldo no le alcanzaba para pagar servicios y otros gastos extras.

“Surge a partir de que yo soy mamá soltera, tengo dos niños, un adolescente de 15 años y una niña de 10 y realmente es necesario tener un ingreso extra, yo tengo un trabajo a parte, soy maestra de primaria, pero como soy maestra en una zona rural tengo que viajar y del sueldo de base me sirve para viáticos, la comida y el gasto diario, pero tener un ingreso extra me ayuda mucho para cubrir los demás gastos”.

Lo que gana como “Neni” significa actualmente la mitad de los ingresos que obtiene para llevar a su casa, la otra mitad es el salario fijo que tiene como profesora en una comunidad del municipio de Paso de Ovejas.

Luz afirma que las ventas en línea tiene mayores beneficios que ofrecer los productos en una tienda física, ya que se puede acceder a un mayor nicho de mercado y tener contacto con más clientes.

“Es más fácil que las personas puedan acceder a los productos, porque muchas veces no se tienen las posibilidades de rentar un local comercial y por otra parte hay personas que pasan mucho tiempo en redes sociales y son esas personas las que ven mis productos”.

Sin embargo, reconoció que la pandemia de covid-19 vino a generar un “boom” de las ventas en línea a través de redes sociales, ya que se convirtió en una modalidad de negocio más común.





Marca Luz Hernández / Foto: Cortesía | Entrevistada

Esta misma situación provocó que las ventas se disminuyeran, ya que cada vez son más las mujeres que ofrecen sus productos en Internet, a través de grupos de Facebook que se abren especialmente para ello.

“Ahorita hay muchas chicas que están emprendiendo, por un lado dices que bueno porque están buscando una manera de generar ingresos, pero también somos ya muchas y se reducen las ventas porque hay más oferta que demanda”.

Otro factor que influyó en qué sus ventas bajarán, son los problemas económicos derivados de la pandemia de covid, ya que eso causó que las personas dejarán de adquirir productos que no eran de prioridad, como en su caso, bolsas para mujeres.

Es por ello, que durante la pandemia buscó diversificarse, adquiriendo otros productos para ofrecer a sus clientes, como son cubrebocas que ahora entrega a domicilio o en un punto a convenir.

Diversificarse es algo que aprendió en cuatro años de experiencia en las ventas en línea.

Algo más que aprendió fue a no dar su producto sin antes recibir un pago, ya que al inicio ofrecía su producto a crédito y esto terminó perjudicandole porque no le pagaban a tiempo.

“Los cubrebocas son algo que se está demandando, es algo que se está usando, entonces es más fácil que me pidan un cubrebocas que una bolsa”.

Del mismo modo, aprendió a tomar las medidas pertinentes para evitar correr riesgos al momento de entregar un mercancía.

Foto: Cortesía | Entrevistada

Siempre ofrece o pacta la entrega en un lugar público y concurrido, procura ir acompañada o avisar sobre su ubicación.

“Trato de considerar lo que yo puedo perder, solamente cuando son clientes de confianza les doy la mercancía y me la van pagando de forma puntual (...), en cuanto a medidas de seguridad siempre trato de ver a mis clientas en un lugar público, en un lugar donde haya mucha gente y siempre voy acompañada o doy el teléfono de la persona a la que me voy a contactar”.

Luz María Hernández Beltrán / Foto: Cortesía | Entrevistada

Luz Hernández compartió que sueño es poner un local para establecerse de manera permanente en su negocio de ventas de bolsas, con la finalidad de tener una estabilidad, pero ofreciéndose servicios en línea como hasta ahora.

“Tiene tres años que empecé, pero a partir de la pandemia fue cuando se dio más el vender en línea, mi meta es tener un local, tener mercancía surtida, esa es mi meta, pero ahorita la situación no nos da para comprar o rentar un lugar, para diseñarlo, pero esa es mi meta tener un local con venta en línea”.

Danytza Flores | Diario de Xalapa

Desde hace 11 años emprende negocios en casa

Betsabé Citlalli se dedica a las ventas desde hace al menos 14 años, las que hacía de manera presencial porque así se estilaba, pero hace unos cinco años cuando nació su bebé, decidió emigrar su actividad comercial de cosméticos y fragancias a las redes, donde el WatsApp es parte fundamental.

Betsabé Citlalli / Foto: Cortesía | Entrevistada

Al ser madre de familia no podía emplearse en alguna empresa con horario fijo porque habría descuidado la educación de sus hijos y el hogar, por lo que ha encontrado en las ventas una actividad noble que ahora se ha vuelto más cómoda con las ventajas que ofrecen las redes sociales. Trabaja desde su casa, le llegan las solicitudes de productos a través de Facebook o WatsApp. Asimismo tiene una página Hagamos fiesta/creaciones Betsi, donde promueve sus creaciones artesanales para fiestas.

Además de las piñatas, arreglos de mesas y tiras temáticas para fiestas infantiles, hace unos cuatro meses empezó a ofrecer box lunch, que entrega a domicilio o donde el cliente lo requiera, y los fines de semana se dedica a vender hamburguesas y tacos al pastor con la ayuda de su esposo e hijos.

Crear piñatas es su pasión y las redes sociales han sido su mejor aliado para promover su trabajo artesanal, el que ya por dos años le ha dejado además de muchas satisfacciones un ingreso económico extra a los productos de belleza y fragancias que ya vendía.

La necesidad de contar con un ingreso económico que le permita subsanar diversos gastos de la familia, sin tener un horario fijo, le ha llevado a explorar diversas oportunidades de ventas, por lo que a sugerencia de una amiga suya empezó a ofrecer los box lunch en los que incluye un hot dog o una hamburguesa, una bebida, un postre y alguna ensalada de hortalizas, de acuerdo a los gustos del cliente. Esta es una caja personalizada que puede llevar una foto, una flor, una rosa o un globo, dijo.

Ya desde hacía un año tenía el proyecto de vender hamburguesas, lo que se concretó hace unos cuatro meses; en esta actividad que realiza sólo los viernes, sábados y domingos por las tardes, las redes sociales también juegan un papel importante porque a través de éstas se anuncian y reciben pedidos, lo que ha tornado el trabajo más cómodo y le permite prever la cantidad de insumos que deberá tener para responder a la demanda.

Betsabé Citlalli / Foto: Cortesía | Entrevistada

Para ella es importante el cuidado de la ecología, por lo que trata de no utilizar plásticos, ni desechables. En la elaboración de piñatas usa materiales reciclables sin plástico, así como vasos de cartón y bolsas de papel, pues es la aportación que pretende hacer para tener un planeta más limpio, concluyó.

Celia Gayosso | Diario de Xalapa