Mujeres siguen en defensa de diputaciones plurinominales

Xalapa, Ver.- Luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) avalara las diputaciones plurinominales, la candidata a uno de esos espacios por Morena, Marcela Barroso Aguiar, dijo que recurrió a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se espera que se le dé la razón.

Expone que aunque su partido le ha pedido que deje de impugnar la designación de las diputaciones de representación proporcional por parte del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, ni Morena ni el OPLE dio prioridad a las acciones afirmativas y que en ese sentido también hay inconformidad de otros partidos como Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Local Reversión de carga de prueba anularía elección en Mendoza

“Yo además de la cuestión de equidad de género que no respetaron sí en el OPLE, pero no en Morena, soy una persona con discapacidad, entonces bajo la ley deben priorizar a los grupos vulnerables para las asignaciones, aquí impugnamos la mala integración de las listas y que yo como acción afirmativa, debo tener preferencia sobre los demás candidatos”.

Considera que el OPLE respetó la paridad de género, pero de forma ilegal dado que quien tenía que respetar y “pagar con cuotas de mujeres” eran el PAN y Morena, de acuerdo con el reglamento interno que establece que los partidos con mayor votación son los que están obligados a que se cumpla con la cuota de género.

“Y ellos para beneficiar a Juan Javier Gómez Cazarín incumplieron con el reglamento e hicieron que otros partidos pagaran con esa cuota de mujeres, entonces ahí realmente el discurso que ellos están dando es engañoso porque sí cumplen, pero tan es así que lo hacen de forma ilegal que todos los partidos pequeños lo están impugnando, de hecho, la oposición lo que está pidiendo es que le respeten sus curules y que hagan pagar con mujeres a Morena y al PAN”.

Refiere que, hay diputadas locales que han dado su respaldo a Gómez Cazarín, aunque ella presentó una denuncia por violencia política en su contra, mientras que las personas que la apoyan prefieren no hacerlo público por temor a las represalias.

La denuncia ante el OPLE es además en contra del delegado estatal en funciones de presidente de Morena Esteban Ramírez Zepeta y el representante de Morena ante el OPLE Gabriel Zúñiga.

“Me dieron medidas preventivas para salvaguardar mi integridad y la policía estatal me está haciendo visitas y me están ofreciendo apoyo psicológico, presenté testigos y se tiene que seguir desahogando la investigación, porque a la par de los actos ilegales del OPLE, ellos me estuvieron amedrentando, Esteban Ramírez me mandó a decir que ya le bajara que dejara de pelear por mis derechos, Juan Javier Gómez ha pagado mucha prensa, se han dedicado a desprestigiarme y me han pedido que no impugne(…)”.

Se dio a conocer que en el mismo tenor está la panista Ana Ledezma, a quien afectó la designación de pluris, razón por la cual impugnó el acuerdo ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), para que se revise el caso y se cumpla el método de designación aprobado por el mismo OPLE; se dio a conocer que este recurso hizo que el Comité Directivo Estatal del PAN presentara un recurso más de inconformidad, como tercero interesado en echar abajo su impugnación.