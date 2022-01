Mujeres trans somos las más vulnerables a discriminación: Huma

Xalapa, Ver.- De la comunidad de la diversidad sexual, las mujeres trans son las más vulnerables expresa Huma Ochoa García, quien está convencida de la importancia de instruirse para informar y acabar con la discriminación.

Originaria de Alvarado, Veracruz, destaca como impulsora de autoempleos y de acciones afirmativas, generadora de trabajo para las mujeres trans y activista contra la discriminación.

Uno de sus intereses es contribuir a generar espacios dignos y mejores condiciones, para que cuando sean adultas mayores puedan tener una mejor calidad de vida.

Expone que aún persisten la falta de oportunidades laborales o trabajos sin prestaciones, la atención médica de calidad y ciertas dificultades para contar con documentos oficiales que avalen su identidad de género.

Con vocación de servicio, asegura en entrevista que a ella le da satisfacción apoyar a las demás personas, pues a pesar de que han pasado 20 años, permanece en su mente el recuerdo de cuando vivía en Cancún y no era posible transitar las calles con tranquilidad.

“La policía te llevaba porque aseguraba que te prostituías. Había que disfrazarse de hombre”, rememora para luego manifestar que hay avances pero la labor continúa para que las nuevas generaciones sean tratadas como se debe: “como personas con derechos, los mismos que las demás tienen”.

La microempresaria celebra que las mujeres trans puedan salir ahora a las calles vestidas con la ropa que más les gusta, sin embargo, precisa que siguen siendo víctimas diarias de la discriminación.

No me refiero precisamente a recibir ofensas, sino a la manera en la cual se dirigen a nosotras, porque nos ven como disfrazadasHuma Ochoa García | activista LGBT+

Educación, la clave

Para eliminar la discriminación, opina, no hay más vía que la educación: “Nosotras debemos leer, ampliar el conocimiento y compartirlo con la sociedad para crear una conciencia sobre lo que es orientación e identidad sexual, para que nos traten y tratemos con respeto, porque el respeto se gana”, enfatiza.

Huma destaca como impulsora de autoempleos y de acciones afirmativas, generadora de trabajo para las mujeres trans y activista contra la discriminación/Foto: Cortesía | Huma Ochoa

Trabajadora, fan de la música pop, alegre, creativa, hogareña y con la energía suficiente para seguir luchando por sus sueños, así se describe Huma, una de las primeras mujeres trans en Veracruz que ha participado de manera activa en la búsqueda de un puesto de elección popular.

Aunque el partido en el que estaba no ganó, festeja que haya avances para que las personas de la comunidad de la diversidad sexual tengan los mismos derechos políticos que las demás.

Y es que reitera que el acoso, la discriminación, la exclusión, estigmatización y violencia son algunas de las manifestaciones de rechazo social hacia la comunidad LGB+, particularmente hacia las personas trans, En ese sentido, aplaude lo hecho por sus antecesoras para que en la actualidad puedan tener procesos un poco menos engorrosos cuando buscan el cambio de identidad de género. En su caso, tuvo que esperar siete años para lograrlo. A ella no le tocó, pero comparte que hubo un tiempo en el cual se tenía que visitar al psicólogo y endocrinólogo para que expidieran algunos documentos. Evidencia que había que dar dinero a estos profesionales, así como al abogado, a quien se le debía pagar honorarios por varios años.

En 2022, apoya a tres chicas para lograr el reconocimiento de su identidad. También colabora con Kárem Ruiz Machucho, primera regidora trans del ayuntamiento de Lerdo de Tejada. Huma ve el 2022 como una oportunidad para continuar trabajando a favor de su comunidad, así como de Alvarado, la tierra de la que dice sentirse profundamente orgullosa.

Con sus libros promociona la lectura en la UV

Veracruz, Ver.- Verónica Alejandra Inclán Cazarín, de 44 años, es una de las escritoras veracruzanas más destacadas en la actualidad, autora de tres libros de ficción y múltiples cuentos que la han ubicado en el gusto de los lectores.

Es originaria de Ángel R. Cabada, pero desde los 17 años radica en la ciudad de Veracruz, ciudad en la que ha pasado más de la mitad de su vida y en la que comenzó su transición para convertirse en la mujer que es actualmente.

A los 28 años, decidió adoptar su verdadera identidad de género como mujer, pues comparte que hasta ese entonces había vivido con una inquietud que la hacía sentir que algo no estaba bien y debía asumirse como realmente se sentía.

“Una de las cosas más difíciles que existían es que casi no había información, uno no sabía que le estaba pasando, no había un nombre concreto y no sabía uno mucho. Fui buscando en internet y conforme lo que fui encontrando fue que pude encontrar bien que fue lo que me pasada, a mis 28 años es que caigo en cuenta qué soy, me siento de esta forma y es cuando me digo que no quiero vivir sin ser lo que yo me siento ser”.

Recuerda que en aquel entonces era el año 2006, una época en la que existía poca información y orientación sobre lo que era una mujer trans, pero investigando por su cuenta se fue dando cuenta que lo primero que debía hacer era asumirse como una. Al relatar su experiencia, reconoce que había temor a que la sociedad le diera la espalda y perdiera su empleo que en ese entonces desempeñaba en medios de comunicación, pero aún así inició la transición, con la idea de que haría respetar sus derechos individuales.

“En el 2006 no había mucha apertura, yo sabía que en ese tiempo esta decisión de vida era un suicidio laboral, yo ya tenía terminada mi carrera, estudie en la Facultad de Comunicación de la UV, y sabía que quería seguir trabajando en medios, en lo que ya estaba, no quería que se me encasillara como en aquel entonces en los trabajos como el de estilista, como se pensaba anteriormente”.

Su transformación como mujer trans llevó un largo proceso que no hizo en solitario, para ello decidió acompañarse con una terapia psicológica de tres años, más un tratamiento hormonal suministrado por un especialista.

En un inicio su transición lo hizo sin informar a su familia, sin embargo, llegó el momento en el que no podía ocultarlo más y tuvo que mostrar los avances de su transición. Dice que no hubo reclamos, pero sí muchas preguntas que tuvo que responder.

Actualmente, comenta que lleva una buena relación con ellos, aunque no vive con ellos ya que mantiene su vida en el puerto de Veracruz, en donde se desarrolla profesionalmente y no en la misma ciudad de donde es originaria.

Actualmente tiene tres libros de ficción publicados, su bibliografía empieza con “No era quien me dieron ser”; le sigue “La pieza que me faltaba”; y finalmente “El Erotismo de las cosas”, obra de narraciones en las que busca encontrar el erotismo en la cotidianidad.

“Ahora me siento como cualquier otra persona, tratando de vivir mi cotidianidad, desarrollarme profesionalmente y haciendo las cosas que me gustan como escribir, yo estudié promoción de la lectura en la UV, tengo mi especialidad e incluso fui becada por el Conacyt”.

Trabaja como freelancer en una casa productora realizando edición de video, además de desempeñarse en un proyecto personal de pintura, otra de las actividades que disfruta tanto como la escritura.

Para las nuevas generaciones, lanza el mensaje de aceptarse tal y como son, pero sobre todo, hacer valer sus derechos en todo momento.

“Ahora ya hay mucha apertura, todo está al alcance de un clic y todo está en cuestión de saber informarse (…), yo creo que los derechos siempre han existido como personas individuales, solamente hay que hacerlos valer y no quedarnos en que si no los quieren hacer ya no hacemos nada, porque está en cada quien hacer valer nuestros derechos”, llama.

Con información de Danytza Flores