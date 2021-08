Multas de hasta 40 mil pesos; en Xalapa abundan tomas clandestinas

Xalapa, Ver.- Se estima que en Xalapa podría haber cerca de 8 mil tomas de agua clandestinas según lo dio a conocer el gerente comercial de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Martín Ladrón de Guevara.

Dijo que, aunque es difícil determinarlo, esto podría representar el cinco por ciento del total de usuarios de la CMAS que es de 160 mil.

Leer Más: ¿Has estado sin agua en tu casa?, ya está por llegarte

“Es muy difícil determinarlo, nosotros consideramos que dentro del padrón de usuarios que tenemos y eso es muy arriesgado lo que le voy a decir porque no tengo los elementos, pero consideramos que aproximadamente un 5 por ciento de nuestro padrón de usuarios que es de 160 mil, está en forma clandestina”, dijo.

Local Sin agua diversas colonias de Xalapa, denuncian

El funcionario municipal expuso que esa cifra puede variar porque no hay una estadística real pese al esfuerzo de las áreas operativas para localizarlas.

“Están bien cubiertos, bajo terreno no se localizan visualmente y realmente la gente que hace eso, lo hace con la manera de que no se les descubra porque esto amerita una sanción que tiene un costo para ellos, sin embargo, el descubriendo de las tomas clandestinas se hace diario y se ha sancionado”.

Precisó que este mes tan solo por multas por incurrir en esa anomalía se recaudaron cerca de 500 mil pesos en sanciones.

“Esperando que sea un ejemplo para que la demás gente no lo haga y acuda a las instalaciones para regularizar sus tomas y ver de qué manera se pueden hacer las cosas de una manera legal”, abundó.

Refirió que las sanciones dependen del tiempo que se estime que tiene la toma, y van desde los 8 mil hasta los 40 mil pesos.

“Desgraciadamente sigue siendo una práctica constante y tenemos toda la administración tratando de abatirla, pero no, por un lado quitamos tomas clandestinas y por otro lado están haciendo otras, entonces es una guerra que tenemos día a día y ahí yo entiendo que es un poco más de conciencia de la ciudadanía que no lo haga y que afecta los intereses de toda la ciudadanía xalapeña porque la gente que tiene esas tomas, aparte de que no la paga, la desperdicia, la riega y no la cuida, hay muchos factores, sociales y ecológicos”, abundó.

Las sanciones dependen del tiempo que se estime que tiene la toma, y van desde los 8 mil hasta los 40 mil pesos/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Destacó que ese no es un problema propio de la ciudad pues se puede observar en todos los organismos operadores del país además de que no solo se da en usuarios domésticos sino en comerciales o industriales.