Multas de más de 90 mil pesos por usar pirotecnia en Xalapa

Si bien los espectáculos pirotécnicos son la máxima expresión de fiesta, también son muy dañinos para los animales e incluso para las personas y el medio ambiente. La capital del estado de Veracruz por fin le dijo ¡stop al ruido!, pues habrán multas de hasta 90 mil pesos por usar pirotecnia en Xalapa.

Cabe destacar que ¡Xalapa hizo historia!, pues se convirtió en el segundo municipio de Veracruz que multará a las personas que utilicen pirotecnia ruidosa, con el objetivo de proteger a los animales, a los bebés, a las personas con algún padecimiento (como autismo]), a los adultos mayores e incluso al medio ambiente, pues su uso provoca contaminación.





¿Quién propuso que se multara a las personas que utilicen pirotecnia en Xalapa?





Fue el regidor del partido Verde Ecologista, Daniel Fernández Carrión quien llevó esta propuesta, misma que fue aprobada en sesión de cabildo. Además, recibió el respaldo de Ricardo Ahued, alcalde de Xalapa.

Es así como los xalapeños que utilicen pirotecnia sin autorización ahora podrán ser sancionados con multas que van desde las 5 hasta las mil UMAS (Unidades de Medida y Actualización), es decir, desde 400 pesos hasta 90 mil pesos.

Las autoridades encargadas de aplicar estas sanciones serán los inspectores de Medio Ambiente, así como policías municipales.

Es importante resaltar que esta reglamentación ya existía, sin embargo, el regidor Daniel Fernández expresó que ahora lo difícil será hacer cumplir esta ley, misma que ya entró en vigor desde el pasado martes 19 de abril del año en curso.

El primer municipio de Veracruz en prohibir el uso de pirotecnia fue Camarón de Tejeda, en el año 2019.

¿Cuáles son los daños que provoca el uso de pirotecnia?





-Genera emisiones de entre 130 y 190 decibeles de ruido, lo cual afecta severamente al oído (permite máximo 85 decibeles), de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud.

–Puede provocar quemaduras

-Contamina el medio ambiente (la pirotecnia se elabora mezclando sulfatos, nitratos, magnesio, aluminio, etc.)

-Inhalar el humo de la pirotecnia podría causar males respiratorios, envenenamiento e incluso la muerte (según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

-Altera la tranquilidad

-Afecta

-El oído de muchos animales al ser más sensible puede presentar pérdida de audición o tinnitus (escuchar golpes o sonidos en el oído que no provienen de una fuente externa, es decir, oír ruidos que no se corresponden con ningún sonido externo). El ruido también les provoca miedo y estrés.

-Incendios

Alternativas de la pirotecnia

-Espectáculos de rayos láser