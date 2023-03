¿Apartas lugares o bloqueas banquetas? Estas sanciones pagarás en Xalapa

Las personas que sigan con el apartado de lugares en la vía pública o la obstrucción de banquetas con mercancía puede alcanzar sanciones que van desde los 2 mil 500 pesos y, dependiendo de la magnitud, hasta los 500 mil pesos.

El jefe del Departamento de Movilidad Urbana, Alfonso López Pineda, explicó que son dos sanciones diferentes, una por parte de la dirección de Desarrollo Económico cuando se trata de alguna actividad comercial y de la dirección de Desarrollo Urbano.

Detalló que llevan cinco procesos ya avanzados en Desarrollo Urbano que podrían concluir en sanciones, por incumplir con la normatividad municipal. Explicó que para detectar casos así, no es necesario ir muy lejos pues tan solo en el centro de Xalapa es común encontrarse con ello, en calles como la Rafael Lucio.

Expuso que dado que hay personas que colocan piedras, macetas o sillas, cada semana llenan por lo menos dos camionetas de todos los retiros que realizan en toda la ciudad.

“Lo más complicado es justamente desarraigar esa mala costumbre en la ciudadanía de apartar espacios para sí mismo o generar que la banqueta sea parte del expendio de sus productos, eso es lo más difícil, porque la gente dice ‘es que si no saco mi mercancía no vendo’, ‘es que frente a mi casa es mi propiedad y ahí es donde debo estacionar mi carro’ y ese tipo de costumbres es lo más complicado de desarraigar”.

Refirió que las personas se molestan cuando se les explican las razones del por qué no se pueden apartar o utilizar esos espacios y aunque se comprometen a retirar los objetos, no lo cumplen.

“Y va uno en la segunda ocasión, se les dice lo mismo y no entienden, entonces terminamos retirando lo que tengan y sienten que es una acción arbitraria, que no se les avisó y que, por supuesto no hemos actuado en la primera de llegar y quitar cosas, sino que estamos estado reiteradamente insistiendo y convocando a la ciudadanía que lo haga”.

Sostuvo que la indicación es dialogar con ellos en primer momento y después quitar lo que se tenga que retirar. “Yo diría que son toneladas el material que se ha ido quitando porque hay gente que pone piedras, macetas, sillas, pancartas y cada semana llenamos dos camionetas chicas y es permanente lo que estamos haciendo en diferentes áreas”.

En ese tenor convocó a la población a denunciar cuando una situación así se detecte dado que no tienen la capacidad humana de estar en todas partes, pero sí de atender a todos en la medida de las posibilidades.