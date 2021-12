Múltiples denuncias, en historial de alcalde electo detenido

Un juez de control dictó prisión preventiva de dos años en contra del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián "N" (Morena) por el presunto delito de secuestro agravado, de acuerdo con autoridades ministeriales.

La audiencia para formalizar su captura se registró en la sala de juicios orales con sede en el distrito judicial de Pacho Viejo y por orden del juzgador deberá permanecer en el reclusorio de esa localidad en espera de que se defina su situación legal.

Leer más: Dos años de prisión preventiva a alcalde electo acusado de secuestro

La identidad de la víctima se mantiene bajo resguardo y aunque surgió la versión de que su captura fue a causa de un incidente familiar, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó a través de un comunicado oficial que fue por el presunto delito de secuestro agravado, según el proceso penal 398/2021.

Local Se investiga a alcaldesa electa de Alvarado: Gobernador

El supuesto secuestro se habría cometido en octubre pasado en Lerdo de Tejada y como presunto involucrado fue identificado Jorge Fabián, quien en los próximos días sería presentado ante el juez para llevar a cabo la audiencia de vinculación.

Mientras tanto, la FGE inició una carpeta de investigación en contra de Adriana "N", titular de la Unidad de Género de ese organismo, por presuntos ultrajes a la autoridad.

De acuerdo con lo informado, hasta esta tarde la acusada, que presuntamente intentó evitar que agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) cumplieran con la orden en contra del alcalde electo, seguía a disposición de la Fiscalía General del Estado, que podría turnarla a un juez de control para ser procesada.

FGE no ve colores partidistas

La Fiscalía General del Estado no ve colores partidistas, ni actúa de manera omisa y es pareja con todos, asienta el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, respecto a la detención de Jorge Fabián "N", alcalde electo de Lerdo de Tejada por Morena, quien es presunto responsable de secuestro agravado.

En rueda de prensa, indica que se respetan sus derechos humanos y luego del debido proceso será presentado en la audiencia inicial ante el juez de control para que se defina su situación jurídica dentro del proceso penal 398/2021, información que ya se encuentra en la página de la Fiscalía General del Estado.

Penal de Pacho Viejo/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Recuerda que en meses pasados él había advertido que había dos alcaldes electos en los que se tenía que poner atención debido a su actuación: de Alvarado y Lerdo de Tejada, en ese contexto llama a los alcaldes y alcaldesas electas a no dejarse atraer por la delincuencia organizada, pues en Veracruz la ley se aplicará de igual manera para todos, sin importar a qué partido pertenezcan.

Hizo un reconocimiento a la Fiscalía, que no actúa de acuerdo a tiempos partidistas, pues aplica la justicia de manera pareja, lo que ha quedado de manifiesto a través de la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada por Morena Jorge Fabián N.

Si alguien comete algún delito penalizado por los códigos penales mexicanos, las fiscalías están obligadas a actuar y el poder Ejecutivo respetará su actuación, precisa.

El mandatario estatal insiste que desde que Fabián "N". compró el ingenio San Francisco El Naranjal, acto donde él estuvo presente, cuestionó al presidente del partido Morena Esteban Ramírez que por qué se le estaba apoyando para contender por la alcaldía de Lerdo, y le contestó que las reglas del partido lo permiten, así como que la gente le respaldaba, “pasó la elección y ganó de manera contundente”.

Asimismo deslinda al diputado Juan Javier Gómez Cazarín de ser “aliado o socio” del detenido, e insiste que la ley se aplicará “caiga quien caiga”, y que así como están esos dos alcaldes electos con sospechas de mal comportamiento también está un regidor de Ixtaczoquitlán. “No se solapará a nadie”, concluye.

Se investiga a alcaldesa electa de Alvarado

El mandatario estatal explica que también la alcaldesa electa de Alvarado Lizzete Álvarez Vela está siendo investigada, pues existe una investigación contra ella debido a que podría estar vinculada con la delincuencia organizada.

Recuerda que ya había señalado en su momento que tenía ciertas sospechas que recaían sobre los alcaldes electos de Lerdo de Tejada y Alvarado, porque hay indicios de su comportamiento que da lugar a delitos.

Local “Lastimoso” que un medio informativo haga señalamientos sin pruebas: Gobernador

Aclara que en el estado no habrá miramientos contra ningún servidor público, independientemente del partido en el que militen, por lo que llama a alcaldes y alcaldesas a comportarse y a no involucrarse con la delincuencia organizada, que les pedirá manejar la tesorería y otras áreas, así como pedirles hacer las obras con la gente que ellos impongan.

“Miren las consecuencias, los van a enredar y aquí no va a haber consideraciones, no seremos cómplices de nadie, sin importar el partido al que pertenezcan. Tercera llamada'', sentencia.

Les exhorta a cuidar las formas de su actuación, pues deben ser responsables y apegadas a derecho como lo mandata la Constitución mexicana.

Con información de Celia Gayosso | Diario de Xalapa

Segundo edil de Morena detenido

El alcalde electo de Lerdo de Tejada, Fabián “N”, fue detenido por agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), quienes aplicaron una orden de aprehensión por el presunto delito de secuestro agravado de acuerdo con el proceso penal 398/2021, de acuerdo a lo confirmado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata del segundo edil electo de Morena que es detenido, ya que el pasado 12 de noviembre, el regidor electo en el municipio de Ixtaczoquitlán, Roberto “N”, fue capturado por el presunto asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, quien fue acribillado el 19 de agosto en la comunidad de Potrerillo.

Salas de Juicios Orales del Poder Judicial del Estado de Veracruz/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En varias ocasiones el empresario Fabián “N”, de profesión contador público, ha sido señalado por presuntos actos de corrupción, supuestos fraudes y presuntamente no cumplir con los pagos establecidos con sus acreedores.

El edil electo llegó a la presidencia municipal abanderado por el partido Morena; sin embargo, militantes del partido lo señalaron de presuntos actos anticipados de campaña que habría realizado para obtener votos.

El pasado 6 de junio fue favorecido con 4 mil 855 votos, dejando en segundo lugar a su contrincante más fuerte Martin Baltazar Ramírez, representante de la coalición PRI-PAN-PRD, quien obtuvo 2 mil 586 votos.

Sin embargo, fue apenas el pasado 22 de octubre que dio a conocer su afiliación a Morena, a través del siguiente mensaje que publicó en sus redes sociales: Firme en mis convicciones y convencido de un proyecto de nación que debe tener continuidad, realicé mi afiliación al partido que me respaldó y que ha logrado el inicio de una transformación para México, Veracruz y que en unos días más iniciará en Lerdo. Morena se fortalecerá y con orgullo puedo decir que soy guinda.

Al momento de su detención, este se encontraba con la Jefa de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, Adriana “N”, quien supuestamente se negó a la detención, razón por la que fue detenida al aplicársele el delito de ultrajes a la autoridad.

Local En Veracruz se actuará a fondo, caiga quien caiga: Cuitláhuac

Tras su detención en las redes sociales se realizó la publicación de múltiples fotografías entre las que aparece con el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín.

Sin embargo, en conferencia de prensa el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, defendió al legislador asegurando que “está limpio y no solapa a nadie”.

En el mismo mensaje, el mandatario estatal señaló que el edil electo obtuvo su candidatura con el respaldo del delegado de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, sin considerar sus probables nexos con actividades ilícitas.

Acusaciones en su contra

En marzo pasado se dio a conocer que el hoy detenido compró junto a otros socios el ingenio Azucarero San Francisco El Naranjal, el cual fue declarado en quiebra desde 2014.

De la misma forma se señaló que únicamente efectuó el pago correspondiente a 150 de los casi 600 obreros que se habían quedado sin trabajo en dicho ingenio. No obstante, ninguno de los dos hechos ha sido comprobado.

Fabián “N” tiene en su contra juicios llevados por un Juez de Primera Instancia dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil con el expediente número 833/2019 del Juzgado 73 de la Ciudad de México.

Municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El expediente señala que fue demandado por presuntamente no cubrir a sus acreedores un pago de 5 millones de pesos en el 2017.

Asimismo, cuenta con un presunto adeudo con el Banco FINTERRA SA de CV, por lo que supuestamente hipotecó un predio ubicado en la colonia San Rafael, en Querétaro. Por este motivo se abrió el Juicio Mercantil con el número 43/2017-3.

También tiene un proceso judicial con el expediente 1487/2017 por presunto fraude a la empresa Productora Mexicana de Arroz, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, mismo que se encuentra en el Juzgado Segundo de Primera Instancia.

Presume labor altruista

El edil electo ha sido señalado por la militancia de Morena y pobladores de Lerdo de Tejada por realizar labores altruistas, que algunos consideraron que fueron para lograr llegar a la presidencia municipal que actualmente es gobernada por Hermas Cortés García.

En sus redes sociales, Fabián “N”, quien es dueño del equipo de “Atlético Sozca” de la Tercera División de Fútbol, ha presumido varias de las acciones que llevó a cabo por la comunidad, en algunas ocasiones utilizando la frase: Con Trabajo Duro, Lerdo al Futuro.

“Cuando se trata de causas que beneficien a nuestro municipio, siempre nos anotamos para colaborar, sobre todo si se trata de nuestras niñas y niños, en ese sentido grupo Sozca se sumó y apoyó en la campaña “Ver Bien para aprender mejor” que impulsó el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación de Veracruz”, publicó el pasado 25 de noviembre.

Tres días antes, el 12 de noviembre manifestó: Sumamos esfuerzos para impulsar la educación, por eso desde hace semanas venimos trabajando en diferentes escuelas, gracias al apoyo del equipo Sozca que nos respalda, logramos rehabilitar el castillo para una mufa en el Jardín de Niños José Vasconcelos, así como el lavado de tinaco.

Policiaca Funcionaria de la FGE, detenida junto con alcalde electo de Lerdo

“No me voy a cansar de exhibir estos cochineros que la misma gente provoca, y que causan que las inundaciones sean por más tiempo; este canal que pasa por la zona federal rumbo a Zacatal y Santa Teresa ya había sido limpiado y hoy me encuentro con esto. La única alternativa será la sanción administrativa y hasta cárcel para quienes sean sorprendidos tirando basura, y se contemplarán faenas comunitarias. No culpemos luego a las autoridades de esto, cuando nosotros lo provocamos y no colaboramos para tener remedio”, publicó el 22 de octubre.

Apoyo de la comunidad LGBT+

Durante su campaña el edil electo recibió el apoyo de la comunidad LGBT+, debido a que impulsó la candidatura a la regiduría de Karem Sahara Ruiz Machucho, quien se convirtió en la primera regidora Trans de Veracruz.

En la última publicación en sus redes sociales, Fabián “N”, señaló: Lerdo de Tejada presente, nuestra Regidora Primera electa, Sahara R. Machucho la primera Regidora Trans de Veracruz, en nuestra representación, junto con una comitiva de la comunidad LGBTTTI acudió a México acompañando a nuestro líder estatal Esteban Ramírez Zepeta y Diputade Chincoya. 3 años del inicio de la transformación con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha publicación está acompañada de una fotografía en la que aparece con la regidora electa, el diputade local, Gonzalo Durán Chincoya, y el delegado en funciones de presidente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta. Esta fue tomada en el zócalo capitalino durante el Tercer Informe de Gobierno del Presidente.

De la misma forma, tiene una publicación en la que aparece acompañado del diputade local, con quien, asegura, trabajará para lograr “una administración incluyente donde todas, todos y todes puedan hacer valer los derechos humanos que les corresponden”.

Lerdo de Tejada

Lerdo de Tejada es un municipio cañero que colinda al norte con el municipio de Alvarado, el Golfo de México y el municipio de Ángel R. Cabada.

Cuenta con 26 localidades, 25 rurales y 1 urbana. Su población es de 19 mil 123 personas, de las cuales 8 mil 984 son hombres y 10 mil 139 mujeres.

Tiene 6 mil 585 viviendas y 8 mil 573 personas viven en situación de pobreza.

Municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

La principal actividad realizada en la zona es la producción de caña de azúcar, por lo que se tienen sembradas 2 mil 597 hectáreas.

Con información de Itzel Molina | Diario de Xalapa