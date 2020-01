Municipios panistas manipulan programas: DIF

BOCA DEL RÍO, Ver.- El DIF de Veracruz pretendía ocupar los programas con fines políticos y en Nanchital no se hacen las gestiones ante el organismo estatal para crear una mala imagen del trabajo del nuevo gobierno denunció la directora del DIF estatal, Verónica Aguilera Tapia.

En entrevista reveló que por denuncias ciudadanas se logró verificar que el sistema DIF de Veracruz utiliza los apoyos estatales para beneficiar únicamente a la gente identificada con el PAN mientras que al resto de la ciudadanía que no era a fin al partido eran segregados.

Por ello, dijo que ahora hay quejas de parte de las autoridades municipales de que el estado no les está brindando el apoyo, sin decir exactamente las causas.

Anda diciendo un DIF municipal, de aquí del puerto de Veracruz que no se le apoya y eso no es verdad, aquí a todos se les apoya, lo que está sucediendo es que querían ocupar los programas del DIF estatal para una situación personal y aquí los apoyos son para todos los ciudadanos sin distingos políticos, sin condiciones, no nos importa por quien hayan votado

Dijo que otra situación simular se presenta en el municipio de Nanchital, donde las autoridades del DIF no hacen las gestiones correspondientes para difundir entre la población que el estado si está apoyando, esto con el fin de confundir a la sociedad y crear una mala imagen de este nuevo gobierno.

No están haciendo las gestiones ante el DIF estatal para que la ciudadanía no sepa que el DIF estatal está apoyando, es una tontería, hay que dejar de anteponer las cuestiones políticas. Nanchital es un municipio donde fue a grabar un video para decir que no hay apoyo y que en todas sus redes sociales apareciera para que vean que el DIF estatal no hace nada, cuando no hay ninguna solicitud

Argumentó que durante los primeros meses no hubo apoyo para ningún organismo municipal debido a que tenían que llegar a “acomodarse” pero en el transcurso de los meses empezaron a fluis los programas para el beneficio de la gente.