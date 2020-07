Músicos no pueden pagar sus tarjetas, es un caos: Súper Show de Los Vázkez

Como caótica definió la situación económica del gremio musical Roberto Vásquez Fernández, líder del grupo veracruzano El Súper Show de los Váskez.

Si bien no han tenido que recurrir a otra actividad, la falta de trabajo no les ha permitido pagar tarjetas ni créditos.

En ese contexto, el artista pidió que ya se les deje trabajar como a otros rubros, pues también los músicos necesitan subsanar sus necesidades porque no han recibido apoyo de ninguno de los niveles gubernamentales.

Vásquez Fernández aseguró que han salido adelante sin ningún apoyo, pues él como líder ha tratado de resolver la situación de sus músicos, sin embargo, hay momentos que ya no sabe qué hacer, porque dejaron de trabajar en marzo y los contratos se fueron aplazando. No cuentan con ahorros, no son sujetos de créditos y tampoco se podían afiliar al Seguro Social.

Cultura Músicos sufren: la gente piensa en comer, no en bailar: Súper Caracoles

El grupo, que en octubre de este año cumple 52 años de trayectoria musical, como muchos de los mexicanos se las está viendo muy difícil porque no es cierto que ganen muy bien, ya que para mantenerse en el nivel en el que están deben invertir mucho en promoción.

Será este viernes 17 de julio que El Súper Show de los Váskez tendrá disponible en todas las plataformas digitales el tema “Muchachita traviesa”. También vendrán melodías como “Vasitos para la baba” el 31 de julio y en agosto una versión diferente de “La canalla”, así como “Cozumel divina”.

Mientras esto sucede, el grupo afina todos los detalles de su próxima presentación, programada para el 2 de agosto como parte del Tropi Tour 2020, donde compartirán su música totalmente en vivo con agrupaciones hermanas como Aarón y su grupo Ilusión, Techy y su Aroma, en lo que será un concierto virtual, cuyos accesos ya están a la venta en boletia.com