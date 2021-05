Muy buena atención en jornada de vacunación en Xalapa

Con una muy buena atención a todos los solicitantes de vacunas se llevó a cabo este miércoles 12 de mayo el Plan Nacional de Vacunación en la sede de la USBI.

La atención fue rápida, expedita y de primera, pues tanto los jóvenes universitarios como trabajadores del Sector Salud brindaron apoyo, un trato de amabilidad y disposición para que el programa fluyera no solo de manera adecuada sino con calidad y calidez.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El tiempo de espera afuera del gimnasio universitario es mínimo, donde la gente estuvo unos tres minutos, para empezar a circular mientras se les revisaban sus documentos.

Inmediatamente se pasó a un área con sillas donde se llenó el documento de consentimiento, así como el de solicitud, donde se recibió todo el apoyo.

Decenas y decenas de personas recibieron la primera dosis de la vacuna Pfzer, se le mostró la muestra que recibiría, al tiempo que recibía información sobre las posibles reacciones.

Quienes fueron inoculados no podrán consumir alcohol en los próximos 15 días, ya que se corre el riesgo de que la vacuna no haga efecto. Aunque el tabaco no está contraindicado, también es preferible no fumar el día de la vacunación.

En caso de presentar alguna molestia lo único que se puede consumir es Paracetamol, indicaron trabajadores de salud que verificaban a las personas inoculadas en el área de reposo, donde el ambiente fue de camaradería, pues ahí se encontraron vecinos, amigos y familiares.